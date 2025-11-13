De acuerdo con el calendario estatal del Gobierno de Washington, el próximo viernes 28 de noviembre será feriado en todo el territorio. El descanso se extiende de la celebración del Día de Acción de Gracias, el jueves 27 de noviembre, y de esta forma muchos trabajadores gozarán de un fin de semana largo de 4 días.

Se trata del feriado por el Día de la Herencia Nativa Americana. Esta fecha busca conmemorar y valorar la cultura de los primeros pueblos indígenas estadounidenses.

Feriado estatal: ¿Por qué se celebra el Día de la Herencia Nativa Americana?

El estado de Washington conmemorará el viernes 28 de noviembre el Día del Legado de los Nativos Americanos, reconocido como feriado estatal. La fecha, que coincide con el viernes posterior al Día de Acción de Gracias, fue adoptada para rendir tributo a las comunidades indígenas que habitan el territorio y destacar su legado cultural, histórico y social dentro del estado.

Mientras esa festividad nacional suele centrarse en la historia de los colonos europeos, el Día del Legado Nativo invita a reflexionar sobre el papel de los pueblos originarios en la historia estadounidense y sobre las consecuencias que la colonización tuvo para ellos.

Los residentes de Washington gozarán de un feriado adicional en noviembre. Fuente: Archivo. Fuente: Shutterstock Lemugraphics

Washington, hogar de más de una veintena de tribus reconocidas, busca así reforzar el reconocimiento y respeto hacia sus comunidades indígenas mediante esta jornada de reflexión y homenaje.

¿Quiénes gozarán de un fin de semana largo de cuatro días?

Al ser una festividad directamente ligada con el feriado del jueves por el Día de Acción de Gracias, todos los empleados estatales y aéreas públicas podrán disfrutar de un descanso de cuatro días seguidos.

En el caso del resto de los ciudadanos, el 28 de noviembre es considerado día no laborable. Por lo que la jornada laboral o el receso quedaría a cargo de cada empleador.

