El calendario académico de Estados Unidos tendrá una pausa clave este mes: el Gobierno confirmó un feriado nacional en noviembre que implicará el cierre total de las escuelas en todo el país. La medida coincide con una de las fechas más esperadas del año y afectará a millones de estudiantes, docentes y familias.

Pero el descanso no se limitará a un solo día. Varios distritos escolares anunciaron una semana completa sin clases alrededor del asueto, lo que obligará a reorganizar horarios, transporte y actividades escolares en distintas regiones.

Día de descanso el jueves: ¿por qué se decretó feriado y qué escuelas del país cerrarán una semana completa?

El jueves 27 de noviembre de 2025 corresponde al Día de Acción de Gracias, también conocido como Thanksgiving Day, un feriado nacional que cada año interrumpe la actividad escolar. Todas las escuelas del nivel primario (K-12) cerrarán ese día, pero algunos distritos ampliaron el receso por motivos logísticos y familiares.

Entre algunos que confirmaron una semana completa de descanso (del 24 al 28 de noviembre) figuran:

Palm Beach County Schools (Florida) Houston ISD (Texas) El Paso ISD (Texas) Chula Vista Elementary (California) Santa Ana Unified (California)

Además de la educación primaria, algunas escuelas secundarias (high schools) y universidades también cerrarán por un período extendido de tiempo, por lo que siempre se recomienda consultar el calendario académico de cada institución para conocer su cronograma.

Todo lo que cierra por el feriado nacional y el cierre de escuelas

Las escuelas no es la única institución que cerrará sus puertas durante el feriado del Día de Acción de Gracias el próximo 27 de noviembre. Múltiples servicios, públicos y privados también pausarán su funcionamiento durante esta jornada. Entre ellos se encuentran:

Correo (USPS): no habrá entregas ni recolección de correspondencia.

Transporte: servicios mínimos; aeropuertos y trenes operarán con alta demanda.

Bancos: las las sucursales bancarias de la mayoría de los bancos del país permanecerá cerrada, mientras que los cajeros automáticos y apps seguirán operativos.

Gobierno y oficinas estatales: dependencias federales, estatales y locales sin atención al público.

Comercio: algunos supermercados abrirán en horario reducido; el viernes 28 inicia el Black Friday.

El viernes posterior no es feriado federal, pero muchas empresas y escuelas lo otorgan libre, extendiendo el fin de semana largo.

Feriado nacional: cuánto dura la semana completa de descanso para las familias

Si bien el feriado del jueves es obligatorio en todo el país, la duración del descanso varía según el distrito escolar. En Nueva York o Filadelfia , las clases solo se suspenden jueves y viernes, mientras que en el sur y el oeste varios sistemas optan por cinco días consecutivos sin actividad.

Qué tener en cuenta antes del receso escolar

Para evitar complicaciones durante la semana del feriado, las autoridades recomiendan:

Consultar el calendario académico 2025-2026 en la web oficial del distrito escolar.

Verificar si habrá jornadas de desarrollo profesional antes o después del descanso.

Organizar con tiempo el cuidado infantil o los viajes , especialmente si se trata de varios días sin clases.

Recordar que durante el receso se suspenden el transporte y los comedores escolares.



