Es importante señalar que, en este contexto, el apellido del bebé será exclusivamente el apellido materno, lo que limita la posibilidad de que se refleje la identidad paterna en documentos oficiales.

De acuerdo con lo establecido por las autoridades, si en el nacimiento de un recién nacido la paternidad no ha sido previamente determinada y los padres no están casados por ley, el procedimiento a seguir está claramente delineado en las regulaciones estatales de Indiana. En tales circunstancias, el apellido paterno no será incluido en el certificado oficial de nacimiento.

Es importante señalar que, en este contexto, el apellido del bebé será exclusivamente el apellido materno, lo que limita la posibilidad de que se refleje la identidad paterna en documentos oficiales.

Cómo inscribir a los hijos cuando los padres no están casados

En caso contrario, si la paternidad se establece de manera previa, se brinda la posibilidad de que el bebé se inscriba con el apellido de su padre o de su madre, según prefiera cada familia.

Los niños se anotarán únicamente con el apellido materno cuando al momento del nacimiento sus padres no estén legalmente casados y el vínculo del padre con el hijo no se estableció formalmente mediante alguna de las vías disponibles.

Por decisión del Gobierno, los hijos serán anotados únicamente con el apellido de la madre cuando sus padres no estén casados legalmente en este estado.

Cómo realizar el trámite para transmitir el apellido paterno a los hijos

Según lo señalado por las regulaciones estatales, las diversas modalidades de formalizar la paternidad -y en consecuencia, conseguir la transferencia de este apellido a un neonatado- son:

Formalización mediante reconocimiento voluntario.

Declaración ante la autoridad correspondiente.

Proceso judicial de filiación.

Es relevante considerar las siguientes circunstancias:

Si el bebé nace dentro de los 300 días del divorcio de sus padres

Si los padres del bebé están casados al momento del nacimiento

Declaración jurada de reconocimiento de paternidad