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De acuerdo con lo establecido por las autoridades, si en el nacimiento de un recién nacido la paternidad no ha sido previamente determinada y los padres no están casados por ley, el procedimiento a seguir está claramente delineado en las regulaciones estatales de Indiana. En tales circunstancias, el apellido paterno no será incluido en el certificado oficial de nacimiento.
Es importante señalar que, en este contexto, el apellido del bebé será exclusivamente el apellido materno, lo que limita la posibilidad de que se refleje la identidad paterna en documentos oficiales.
Cómo inscribir a los hijos cuando los padres no están casados
En caso contrario, si la paternidad se establece de manera previa, se brinda la posibilidad de que el bebé se inscriba con el apellido de su padre o de su madre, según prefiera cada familia.
Los niños se anotarán únicamente con el apellido materno cuando al momento del nacimiento sus padres no estén legalmente casados y el vínculo del padre con el hijo no se estableció formalmente mediante alguna de las vías disponibles.
Cómo realizar el trámite para transmitir el apellido paterno a los hijos
Según lo señalado por las regulaciones estatales, las diversas modalidades de formalizar la paternidad -y en consecuencia, conseguir la transferencia de este apellido a un neonatado- son:
- Formalización mediante reconocimiento voluntario.
- Declaración ante la autoridad correspondiente.
- Proceso judicial de filiación.
Es relevante considerar las siguientes circunstancias:
- Si el bebé nace dentro de los 300 días del divorcio de sus padres
- Si los padres del bebé están casados al momento del nacimiento
Declaración jurada de reconocimiento de paternidad
- En el hospital: es posible firmar el documento dentro de las primeras 72 horas tras el nacimiento. Este debe contar con la rúbrica de ambos progenitores.
- En el Departamento de Salud: completando el documento en esta institución antes de que el menor alcance la emancipación (19 años) o cuando no se nombre a ningún padre en el acta de nacimiento.
- Determinación del Juzgado: cuando se interpone una acción de paternidad ante el juzgado.