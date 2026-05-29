El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos detalla en su sitio web oficial cuáles son las circunstancias en las que sus agentes certificados pueden visitar a un contribuyente para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones.

En estos casos, si bien generalmente se notifica con anticipación, el organismo explica detalladamente cuáles son los pasos que deben seguir los destinatarios de estas visitas para garantizar que son legítimas.

En qué circunstancias IRS envía a sus funcionarios a verificar el cumplimiento de obligaciones fiscales

De acuerdo con lo informado por el organismo, los agentes federales pueden visitar el domicilio o el negocio de un contribuyente en las siguientes situaciones

Agentes de ingresos: se envía un aviso previo. En estos casos los oficiales pueden revisar registros para verificar que se hayan declarado todos los ingresos correctamente.

Agentes de recaudación: se envía un aviso previo. Los funcionarios participan de forma directa en el proceso de cobro y explican a cada contribuyente los riesgos de no pagar a tiempo.

Agentes especiales: sus visitas se realizan sin previo aviso como parte de investigaciones relacionadas con delitos fiscales.

Inspectores de combustibles: sólo visitan sitios industriales regulados donde se produce combustible sujeto a impuestos.

Los agentes del IRS pueden visitar el domicilio de un contribuyente para garantizar que cumple con sus obligaciones. Fuente: Shutterstock. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Qué credenciales deben llevar sí o sí los funcionarios de IRS

En el caso de los funcionarios de recaudación, agentes de ingresos e inspectores de combustible, todos llevan una credencial emitida por IRS y una tarjeta HSPD-12. En ambos casos puede identificarse el número de serie y la foto del empleado.

Los contribuyentes que reciben la visita pueden pedir una identificación adicional a los agentes de ingresos e inspectores de combustible . Estos últimos también van siempre uniformados y en vehículos oficiales.

Por otra parte, los agentes especiales de investigación del IRS deben presentar sí o sí una credencial policial.