Una fuerte tormenta se aproxima y afectará a varias ciudades: cuales son las zonas con lluvias intensas. (Fuente: Archivo)

De acuerdo al pronóstico publicado por el Servicio Nacional de Meteorología (NWS por sus siglas en inglés), el mapa meteorológico para hoy marca una jornada mayormente despejada en buena parte del país, con temperaturas máximas que en algunas regiones alcanzan los 20 °C (≈68 °F).

Sin embargo, los boletines del NWS alertan sobre la posibilidad de lluvias y tormentas fuertes especialmente en zonas vinculadas a frentes que avanzan desde el Golfo de México hacia el interior del país.

¿Cuáles son las ciudades en alerta por lluvias y tormentas?

Según el mapa general de pronóstico del NWS, las zonas dode se prevén precipitaciones y tormentas aisladas son las que se extiende por partes del sur y suroeste del país, asociada a un sistema de baja presión que avanza desde el Golfo de México hacia el interior.

Para hoy se espera se espera aumento de nubes, lluvias y posibilidad de tormentas aisladas en ciudades costeras. (Fuente: Archivo)

En el medio oeste cercano a ciudades como Chicago, Illinois, el pronóstico apunta a nubes densas durante el día y un 90% de probabilidad de lluvia durante la noche.

Por su parte, en California y Nevada se advierte sobre “otra ronda de lluvias fuertes” que podría afectar zonas montañosas y quemadas, incrementando el riesgo de corrimientos o inundaciones rápidas.

Recomendaciones y áreas de mayor vigilancia

Si te encuentras en Chicago o región cercana, conviene prever que las actividades al aire libre sean trasladadas a horas de sol o interiores, ya que la lluvia será probable por la noche.

En las zonas del suroeste con montañas o pendientes, estén atentos a posibles alertas de inundación repentina o corrimientos, siguiendo los avisos del NWS.