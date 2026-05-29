El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) mantiene publicado en su sitio web oficial cuáles son los requisitos que las personas mayores deben cumplir para poder renovar su licencia de conducir en el estado.

Después de los 79 años, para gestionar el carné es necesario realizar el trámite de otra forma y, además, se indica que la validez de este documento dura cada vez menos, proporcionalmente a como aumenta la edad.

Adiós a la licencia de conducir: ya no podrán renovarla como siempre estas personas

Desde los 79 años en Texas es necesario renovar la licencia de conducir obligatoriamente en persona en una oficina local de licencias.

En ese marco, quienes tengan entre 79 y 84 años tendrán que gestionar este trámite cada 8 años, mientras que los mayores de 85 años deberán hacerlo cada 2 años.

Después de los 79 la licencia de conducir debe renovarse sí o sí en persona. Imagen ilustrativa ChatGPT

Cómo deben realizar el trámite estas personas

Los pasos a seguir para realizar esta gestión son los siguientes

Ingresar al sitio de Driver License Services para programar una cita en la oficina local de licencias de conducir

Completar la solicitud , en la oficina de licencias

Un especialista revisará el historial médico para determinar si es necesario realizar pruebas adicionales

Presentar la documentación requerida, que incluye: solicitud de licencia de conducir, prueba de ciudadanía estadounidense o presencia legal en el país o documento de identidad válido

Proporcionar datos biométricos, como firma y huellas dactilares

Tomar la fotografía oficial para la licencia

Pagar la tarifa correspondiente a la solicitud

Aprobar el examen de visión para finalizar el trámite

Si bien no existen exámenes específicos basados únicamente en la edad, se especifica que en caso de que existan dudas sobre las condiciones de manejo, puede solicitarse información adicional.