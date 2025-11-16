Un anuncio inesperado ha sorprendido a millones de consumidores en Estados Unidos: la reconocida cadena Walmart ha confirmado el cierre de todas sus más de 4,000 sucursales antes de que finalice el presente año.

Esta medida se implementará a nivel nacional y tendrá un impacto significativo en dos fechas clave del calendario estadounidense.

La compañía explicó que el objetivo es fomentar los valores tradicionales y garantizar que sus empleados puedan compartir estas celebraciones con sus familias.

Qué días cerrará Walmart

A diferencia de años anteriores, cuando Walmart se mantenía abierto incluso en los feriados más relevantes, esta vez la empresa decidió alinearse con una política que busca dar prioridad al tiempo en familia y al descanso de sus trabajadores.

Walmart confirmó el cierre de todas sus más de 4,000 sucursales antes de que finalice el presente año. Imagen: archivo.

El gigante minorista informó que bajará sus persianas en dos de los días más importantes del 2025:

Día de Acción de Gracias: jueves 27 de noviembre.

Navidad: jueves 25 de diciembre.

Esto significa que millones de clientes deberán recurrir a otras cadenas de supermercados o planificar sus compras con anticipación para no verse afectados por el cierre masivo.

Qué otros servicios cierran en las mismas fechas

En los días festivos, además de Walmart, otros organismos y servicios no estarán disponibles: