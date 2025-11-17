El pasaporte estadounidense es un documento fundamental para todos los ciudadanos que desean realizar viajes internacionales y para quienes no disponen de una licencia de conducir Real ID u otro permiso alternativo aceptable para el abordaje de vuelos nacionales.

En ese sentido, el Departamento de Estado publicó en su sitio web oficial la lista completa de Ferias de Aceptación de Pasaportes para quienes deban gestionar un ejemplar desde cero, pues se trata de instalaciones autorizadas donde el trámite puede iniciarse con facilidad.

Estados Unidos permitirá tramitar el pasaporte durante toda la semana a quienes estén en este listado

Durante esta semana, los siguientes centros se encontrarán disponibles para quienes deseen acercarse a tramitar su pasaporte

UNCA Ramsey Library - Lunes 17

North Carolina Central University - Lunes 17

Austin Community College - Lunes 17

Sacred Heart University - Martes 18

Emory University Cafeteria Building - Martes 18

North Carolina Central University - Martes 18

Catawba College Student Center - Martes 18

Casa Alcadia - Martes 18

Passaic County Clerk’s Office - Miércoles 19

Passaic County Clerk’s Office - Wanaque - Miércoles 19

Florida SW State College - Jueves 20

Emory University Bookstore - Jueves 20

U of MI School of Social Work - Viernes 21

Travis County District Clerk - Airport - Sábado 22

University of Texas - Sábado 22

Los centros son para quienes deban actualizar su documento o gestionar uno nuevo presentando el formulario DS-11. Foto: Archivo.

Locaciones para los próximos días de noviembre

Glenwood Post Office - Viernes 28

Glenwood Post Office - Sábado 29

Sullivan County Clerk - Domingo 30

Aquí pueden consultarse qué locaciones requieren citas, sus ubicaciones exactas y sus respectivos horarios de atención.

Qué documentos debo llevar para tramitar mi pasaporte

Para realizar el trámite es esencial cumplir con la siguiente documentación e instancias

Completar el formulario DS-11 Brindar evidencia de ciudadanía estadounidense física (certificado de nacimiento, por ejemplo) Mostrar una identificación con foto, como una licencia de conducir válida Proporcionar fotocopias tanto de la prueba de ciudadanía como de la identificación Adjuntar una imagen de pasaporte aceptable junto con la solicitud Pagar las tarifas correspondientes (USD 195 si se tramitan tanto libreta como tarjeta de pasaporte)

Cuando la petición se esté procesando, un correo electrónico se lo notificará a cada solicitante. El estado de la gestión puede consultarse en este link.