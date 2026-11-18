Los Lionfish están diseñados para apoyar misiones submarinas sin llevar tripulación.

La Armada de Estados Unidos encargó 82 vehículos submarinos no tripulados Lionfish adicionales, según anunció su fabricante, HII. El pedido amplía un programa de producción de cinco años destinado a incorporar estos sistemas para distintas operaciones bajo el agua.

La empresa informó en su comunicado del 16 de noviembre de 2026 que la nueva contratación eleva a 175 las unidades que deberá construir, probar y entregar. También precisó que, hasta el 21 de octubre, ya había entregado 50 vehículos a la Armada.

Para qué sirven los vehículos Lionfish

Los Lionfish son pequeños vehículos submarinos sin tripulación preparados para apoyar misiones contra minas, inteligencia y reconocimiento. Entre sus aplicaciones, HII también menciona la guerra antisubmarina y las operaciones de guerra electrónica.

El sistema está basado en la plataforma comercial REMUS 300, desarrollada inicialmente mediante una iniciativa de prototipos en colaboración con la Armada y la Unidad de Innovación de Defensa estadounidense.

Cómo pueden adaptarse a distintas misiones

La plataforma REMUS 300 tiene un diseño modular y una arquitectura abierta. Según el fabricante, estas características permiten incorporar rápidamente equipos para distintas misiones y sumar futuras actualizaciones tecnológicas.

Esa capacidad de adaptación permite modificar el equipamiento según las necesidades operativas y facilita la incorporación de nuevas tecnologías durante la vida útil del sistema.

HII informó que ya había entregado 50 Lionfish a la Armada hasta el 21 de octubre de 2026. Fuente: Fabricante HII

Qué alcance tiene el programa de producción

Aunque las cantidades encargadas suman 175 unidades, el programa contempla la posibilidad de alcanzar los 200 vehículos.

HII señala que el contrato de producción de cinco años tiene un valor potencial total superior a US$347 millones. Esa cifra corresponde al conjunto del programa, no exclusivamente al nuevo pedido de 82 Lionfish.