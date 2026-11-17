Con cuatro motores alimentados por baterías y más de 32 metros de envergadura, el prototipo completó su primera prueba en Estados Unidos.

La industria aeronáutica dio un nuevo paso hacia la electrificación con el primer vuelo del Heart X1, el avión eléctrico a baterías más grande que logró despegar el pasado miércoles 12 de agosto de 2026. El prototipo de la compañía estadounidense Heart Aerospace permaneció 27 minutos en el aire durante una prueba realizada en Nueva York, en la que se evaluó el funcionamiento de sus sistemas y su capacidad para completar distintas maniobras.

La aeronave tiene una envergadura de 32,3 metros, cuatro motores eléctricos y un sistema de propulsión alimentado exclusivamente por baterías. Su primer vuelo representa un avance en el desarrollo de tecnologías que buscan reducir la dependencia de los combustibles convencionales y abrir nuevas posibilidades para la aviación regional.

El proyecto también forma parte de un plan más ambicioso conformado por el desarrollo de un avión híbrido-eléctrico con capacidad para transportar hasta 30 pasajeros. Mientras que la empresa avanza con las pruebas del X1, trabaja para el futuro ES-30, un modelo con el que espera llevar esta tecnología al transporte comercial.

Cómo fue el primer vuelo del Heart X1, el avión eléctrico más grande del mundo

El Heart X1 completó su vuelo en el Aeropuerto Internacional de Plattsburgh, ubicado en el estado de Nueva York, Estados Unidos. La aeronave permaneció 27 minutos en el aire, alcanzó una altitud de 1,100 pies y realizó distintas maniobras para comprobar su comportamiento en condiciones reales de vuelo y el funcionamiento de su sistema de propulsión.

La prueba incluyó el desplazamiento por la pista, el despegue, el ascenso, las maniobras aéreas y el aterrizaje donde, según informó Heart Aerospace, el sistema eléctrico entregó más de un megavatio de potencia durante el ensayo. El vuelo se realizó con un piloto a bordo y bajo una autorización especial de la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA), destinada a aeronaves experimentales.

Su desarrollo permitirá probar tecnologías que podrían utilizarse en futuros aviones regionales eléctricos. Fuente: Heart Aerospace Brian Jenkins

Cuáles son las características del avión eléctrico Heart X1

El prototipo tiene una envergadura de 32,3 metros, una longitud de aproximadamente 23,2 metros y un peso superior a los 11,350 kilogramos al momento del despegue. Una de sus principales características principales es que cuenta con cuatro motores eléctricos instalados en las alas, alimentados exclusivamente por baterías.

El X1 construido a escala real y no como un modelo reducido para ensayos de laboratorio ya que su diseño permite evaluar cómo trabajan en conjunto elementos fundamentales de una aeronave eléctrica, como las baterías, los motores, la electrónica de potencia, los controles de vuelo, y los sistemas de navegación. Asimismo, sirve para estudiar el rendimiento aerodinámico y obtener información sobre su comportamiento durante las distintas fases de operación.

Qué avión comercial planea desarrollar Heart Aerospace después del X1

El objetivo de la compañía es utilizar los resultados obtenidos con el X1 para avanzar en el desarrollo del ES-30, un avión regional híbrido- eléctrico diseñado para transportar hasta 30 pasajeros. A diferencia del prototipo, este modelo combinará motores eléctricos con motores convencionales, de manera que pueda utilizar energía de baterías en determinados trayectos y recurrir a la propulsión híbrida para cubrir distancias mayores. En este sentido, la empresa proyecta una autonomía de hasta 200 kilómetros en modo completamente eléctrico y de aproximadamente 800 kilómetros en configuración híbrida, según las especificaciones actuales del fabricante.

Heart Aerospace apunta a que el ES-30 obtenga su certificación y entre el servicio comercial de 2031, pero antes de llegar a esa instancia, deberá completar nuevas etapas de construcción, pruebas de vuelo y evaluación de seguridad. La compañía prevé comenzar los ensayos de vuelo de este modelo en 2028.

Cabe destacar que todavía se encuentra en desarrollo y el primer vuelo del X1 no significa que el avión comercial ya esté listo para transportar pasajeros.