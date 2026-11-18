Arabia Saudita es un país mayormente desértico, con poca capacidad de producir sus propios alimentos, por lo que depende fuertemente de las importaciones (Fuente: Shutterstock | Canva).

Arabia Saudita encontró una forma original de asegurarse la comida: en lugar de limitarse a comprar alimentos, compra las empresas que los producen. A través de su fondo estatal, el reino controla cerca de un tercio de Minerva Foods, una de las mayores exportadoras de carne vacuna de Brasil.

Es una jugada que forma parte de su estrategia de seguridad alimentaria y que explica por qué los “petrodólares” saudíes aterrizan en el agro sudamericano.

La jugada saudí para controlar un gigante latino de la carne

El fondo saudí SALIC (Saudi Agricultural and Livestock Investment Company) se convirtió en uno de los mayores accionistas de Minerva Foods, con una participación de alrededor del 34% (33,83%), tras aumentar su tenencia en la compañía.

Es decir, casi un tercio de uno de los gigantes de la carne de Brasil está en manos de un fondo del Estado saudí. La empresa saudí se presenta, de todos modos, como un “accionista pasivo”, es decir, inversor y no gestor del día a día.

Qué es Minerva Foods

Para dimensionar la operación hay que saber de qué empresa se habla. Minerva Foods es una de las mayores productoras de carne de Sudamérica y una de las principales exportadoras de carne vacuna de Brasil, con una producción de más de un millón de toneladas de carne al año y decenas de plantas repartidas por la región. No es una empresa cualquiera, sino una de las piezas centrales del negocio cárnico brasileño, que abastece a buena parte del mundo.

El fondo saudí SALIC se convirtió en uno de los mayores accionistas de Minerva Foods, con una participación de alrededor del 34%.

Qué es SALIC y qué busca

SALIC es un fondo estatal saudí, propiedad del Fondo de Inversión Pública (PIF), el gran fondo soberano del reino. Fue creado en 2012 con el objetivo de asegurar el abastecimiento de alimentos de Arabia Saudita a través de inversiones y producción en distintos puntos del mundo.

Arabia Saudita es un país mayormente desértico, con poca capacidad de producir sus propios alimentos, por lo que depende fuertemente de las importaciones. Comprar participaciones en las empresas que producen esos alimentos le da una posición más segura y estable que simplemente salir a comprar carne en el mercado cada vez que la necesita.

Por qué compra carne brasileña en vez de producirla

La lógica de fondo es la seguridad alimentaria. Para un país que no puede cultivar ni criar lo suficiente en su propio territorio, asegurarse el acceso a la producción de otros es una política de Estado. Brasil, uno de los mayores exportadores de carne y granos del planeta, es un socio natural para esa estrategia.

Invertir en sus empresas no solo garantiza suministro, también permite a Arabia Saudita participar de las ganancias de un negocio que seguirá creciendo con la demanda mundial de alimentos.