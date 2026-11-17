La empresa surcoreana HD Hyundai Heavy Industries ganó un contrato de unos 463 millones de dólares para construir cuatro buques de guerra destinados a la Marina de Perú.

Corea del Sur dio un paso importante en América Latina a través de su industria de defensa. La empresa surcoreana HD Hyundai Heavy Industries ganó un contrato de unos 463 millones de dólares para construirle cuatro buques de guerra a la Marina de Perú, y lo más relevante es cómo lo hace: los barcos se fabrican en el propio Perú, en un astillero local, lo que fortalece la industria naval del país sudamericano.

Corea del Sur construye buques de guerra en este país de América Latina

El acuerdo, valuado en unos 462,9 millones de dólares, contempla la construcción de cuatro buques militares para la Armada peruana e incluye el diseño, el suministro de equipos y el aporte técnico de HD Hyundai, una de las mayores constructoras navales del mundo. Para la compañía surcoreana es, además, su mayor contrato de exportación de defensa en Centro y Sudamérica y su entrada a ese mercado.

Un punto central distingue a este acuerdo de una simple compra de barcos terminados: los buques se construyen en Perú. El trabajo se realiza en el astillero estatal peruano SIMA (Servicios Industriales de la Marina), que se encarga del armado de las naves con el diseño y el respaldo técnico de HD Hyundai.

Esa modalidad, construir localmente en lugar de importar los buques ya hechos, es la que permite modernizar y potenciar la capacidad de la industria naval peruana, que gana experiencia y trabajo con un proyecto de este nivel.

Cuáles son los cuatro buques

El paquete combina distintos tipos de naves, pensadas para diferentes misiones:

Una fragata: el buque de mayor porte, de unas 3,400 toneladas y 127 metros de eslora, capaz de alcanzar unos 26,5 nudos, con misiles antibuque, un lanzador vertical y radar de última generación (AESA).

Un patrullero oceánico (de alta mar): de unas 2,200 toneladas y 90 metros, con capacidad para operar un helicóptero mediano y un módulo de misión intercambiable.

Dos buques de desembarco: de unas 1,500 toneladas cada uno y 58 metros, capaces de transportar más de siete vehículos blindados grandes (o más de 20 contenedores) cada uno.

Construir localmente los buques es lo que permite modernizar y potenciar la capacidad de la industria naval peruana. Fuente: HD Hyundai

En qué etapa está

La construcción comenzó a principios de 2025 con las ceremonias de inicio de obra en el astillero SIMA, pero los buques todavía no fueron entregados: están en proceso de fabricación.

Según el cronograma, la finalización de las cuatro naves está prevista para 2029. Es decir, es un proyecto en marcha, no una entrega ya concretada: Perú aún no tiene estos barcos operativos.

Corea del Sur busca ampliar su influencia para la región

Para Corea del Sur, es la puerta de entrada de su pujante industria de defensa al mercado latinoamericano, respaldada por su propio gobierno. Para la región, refleja una tendencia: muchas armadas tienen flotas envejecidas que necesitan renovarse, y aparecen nuevos proveedores dispuestos a construir localmente.

De hecho, Perú planea licitar más buques en los próximos años dentro de un programa de modernización naval de largo plazo, lo que podría profundizar esta relación.