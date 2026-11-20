- Estados Unidos rechazará una por una las solicitudes de pasaporte cuando se presenten certificados de nacimiento que no cumplan este requisito
- Quiénes tienen que presentar un certificado de nacimiento u otra prueba de ciudadanía en físico
- Todos los documentos que hay que presentar para que se tramite el pasaporte americano
El Departamento de Estado explica en su sitio web oficial cuál es el formato obligatorio en el que debe presentarse un certificado de nacimiento para acreditar la ciudadanía estadounidense.
No cumplir con este requisito hará que la solicitud sea rechazada. Lo mismo ocurre con cualquier otro documento que se utilice para este fin o identificación con foto que se presente.
Estados Unidos rechazará una por una las solicitudes de pasaporte cuando se presenten certificados de nacimiento que no cumplan este requisito
El certificado de nacimiento de Estados Unidos es una de las alternativas aceptadas por las autoridades para constatar la ciudadanía americana al momento de llevar a cabo el trámite.
Es fundamental que quienes presenten esta constancia o cualquier otra con este fin lo hagan siempre en formato físico. De lo contrario, la solicitud no se procesará.
“No aceptamos evidencia de ciudadanía estadounidense digitales, como un certificado de nacimiento móvil o electrónico. Usted debe presentar evidencia física de ciudadanía estadounidense”, indican las autoridades.
De la misma manera, la identificación con foto se debe presentar en físico de forma obligatoria.
Quiénes tienen que presentar un certificado de nacimiento u otra prueba de ciudadanía en físico
Este paso es obligatorio para todas las personas que tramiten su pasaporte con el Formulario DS-11, es decir:
- Quienes solicitan por primera vez
- Personas a las que les hayan robado el pasaporte o que lo hayan perdido
- Estadounidenses que solicitaron su último pasaporte hace más de 15 años
- Quienes tenían un pasaporte emitido desde antes de sus 16 años
Todos los documentos que hay que presentar para que se tramite el pasaporte americano
De acuerdo con lo detallado por las autoridades, quienes solicitan su pasaporte americano con un DS-11 tendrán que pagar las tarifas y presentar:
- Formulario DS-11 sin firmar
- Prueba de ciudadanía física (como certificado de nacimiento)
- Un documento de identidad con foto
- Fotocopias de la prueba de ciudadanía y de la identificación
- Fotografía aceptable
Es importante destacar que podrán poner en pausa la solicitud de quienes deban más de 2,500 dólares en manutención de menores o de quienes tengan deudas con el IRS certificadas como gravemente morosas.