El objetivo es consolidar a Chancay como la gran puerta de entrada del comercio entre Sudamérica y Asia (Fuente: coscochancay.pe | Canva).

China redobla su apuesta por uno de los proyectos más estratégicos de América Latina: el megapuerto de Chancay, en Perú. Tras completar una primera etapa que ya está en funcionamiento, la naviera estatal china COSCO prepara una segunda fase, con una inversión de más de 1,300 millones de dólares, que ampliará la terminal de 4 a 15 sitios de atraque. El objetivo es consolidar a Chancay como la gran puerta de entrada del comercio entre Sudamérica y Asia.

Qué es el megapuerto de Chancay

Chancay es un megapuerto ubicado al norte de Lima, sobre la costa del Pacífico peruano, financiado y operado por la naviera estatal china COSCO Shipping. No es un puerto viejo remodelado, sino una obra nueva y de gran escala, concebida como un centro de distribución (hub) para conectar a Sudamérica con Asia. Es, además, una de las inversiones más emblemáticas de China en la región.

La primera etapa ya está en funcionamiento

La obra no es una promesa a futuro: su primera fase, que demandó alrededor de 1,315 millones de dólares, ya está terminada y el puerto comenzó a operar en 2025. En su primer período de actividad movió cientos de miles de contenedores y más de un millón de toneladas de carga, y las proyecciones apuntan a seguir creciendo. Es decir, Chancay ya es una realidad operativa, no un plano.

La segunda etapa: de 4 a 15 sitios de atraque y más de US$ 1,300 millones de inversión

El nuevo anuncio apunta al siguiente salto. La segunda etapa, prevista a partir de 2027, implicará una inversión de más de 1,300 millones de dólares y ampliará de manera notable la capacidad del terminal: sumará once sitios de atraque para pasar de los cuatro actuales a quince.

Esa expansión se activaría a medida que el puerto alcance volúmenes de carga más altos (en torno al millón de contenedores). Sumadas las dos fases, la inversión total del proyecto supera los 3,400 millones de dólares.

La segunda etapa ampliará de manera notable la capacidad de la terminal y sumará once sitios de atraque. Fuente: coscochancay.pe

Por qué lo llaman la puerta de entrada hacia Asia

Chancay está pensado para recibir buques de gran tamaño y acortar de manera drástica los tiempos de envío entre Sudamérica y Asia: la travesía, que por otras rutas puede demandar entre 35 y 40 días, se reduciría a alrededor de 23.

Eso convierte al puerto en un atajo marítimo para el comercio de la región con China y el resto de Asia, con impacto en las exportaciones (como minerales y productos agrícolas) y en la llegada de mercadería asiática.

La disputa entre China y Estados Unidos por la influencia en la región

El megapuerto no se entiende solo en términos comerciales. La fuerte presencia china en una obra de esta magnitud, a pocos kilómetros de Lima, encendió la atención de Estados Unidos, que ve con preocupación el avance económico, y potencialmente estratégico, de China en América Latina.

Chancay se volvió así un símbolo de la competencia entre las dos potencias por la influencia en la región, una disputa que se juega cada vez más en puertos, infraestructura y rutas comerciales.