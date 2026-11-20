Bajo las normas del Departamento de estado, se rechazarán todas las solicitudes de renovación en línea del pasaporte a quienes sean menores de 25 años.

El Departamento de Estado establece una serie de requisitos para que los ciudadanos puedan renovar sus pasaportes de manera completamente digital. Sin embargo, esta alternativa está disponible únicamente para quienes cumplan determinadas condiciones relacionadas con la edad, la vigencia del documento y los planes de viaje.

Quienes no sean elegibles para realizar el trámite por internet deberán recurrir a otras vías de renovación, como el envío de la solicitud por correo o la presentación presencial ante una agencia o centro de pasaportes. Además, existen situaciones específicas en las que ninguna de estas opciones está disponible y es necesario solicitar un documento nuevo.

¿Cuáles son los requisitos que se deben cumplir para renovar el pasaporte en línea?

Según el Departamento de Estado, los ciudadanos estadounidenses deben cumplir todos los siguientes requisitos para acceder a la renovación digital:

Tener un pasaporte que haya sido válido por 10 años.

Que el documento esté próximo a vencer dentro del siguiente año o que haya vencido hace menos de cinco años.

Tener al menos 25 años.

No necesitar modificar información personal, como el nombre o el sexo registrado.

No tener previsto viajar al extranjero durante las seis semanas posteriores a la presentación de la solicitud.

Encontrarse físicamente en un estado o territorio de Estados Unidos al momento de completar el trámite.

Tener el pasaporte anterior en su poder y asegurarse de que no esté dañado ni mutilado.

No haber denunciado el documento como perdido o robado.

También se necesita una tarjeta de crédito o débito para pagar las tasas correspondientes, una fotografías digital para el pasaporte y datos personales como el número de Seguro Social y un contacto de emergencia.

El Departamento de Estado establece una serie de requisitos para que los ciudadanos puedan renovar sus pasaportes de manera completamente digital. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Qué trámite deben hacer quienes no sean elegibles para renovar el pasaporte en línea?

Las personas que no cumplan con los requisitos para la renovación digital todavía pueden acceder a otras alternativas, dependiendo de su situación particular:

El Departamento de Estado contempla dos opciones:

Renovación por correo: permite enviar la solicitud y la documentación requerida sin tener que realizar el procedimiento por internet.

Renovación presencial: se puede solicitar una cita en una agencia o centro de pasaportes para presentar la documentación personalmente.

¿En qué situaciones no se puede acceder a ninguna de las opciones para renovar?

No todas las personas que quedan excluidas de la renovación digital pueden recurrir automáticamente al trámite por correo o a una presentación presencial.

Por ejemplo, quienes tengan un pasaporte denunciado como perdido o robado o necesiten reemplazar un documento dañado, deben seguir procedimientos específicos y no pueden utilizar el sistema de renovación en línea.

¿Qué se debe hacer si no se puede renovar el pasaporte?

Si el ciudadano no reúne las condiciones para renovar su pasaporte mediante ninguna de las modalidades disponibles, deberá iniciar un trámite de solicitud de un pasaporte nuevo, en lugar de continuar con una renovación.