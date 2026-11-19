El proyecto, de unos 100 millones de dólares, está financiado por China y contempla un recinto moderno con capacidad para 50,000 personas.

China vuelve a dejar su huella en América Latina, esta vez con una obra deportiva de gran escala: el nuevo estadio nacional de El Salvador, que será el más grande de Centroamérica. El proyecto, de unos 100 millones de dólares, está financiado por China y contempla un recinto moderno con capacidad para 50,000 personas.

China construye un importante estadio en América Latina

Se trata del nuevo estadio nacional de El Salvador, una obra que reemplazará a los estadios existentes como el gran recinto deportivo del país. Está levantándose en las afueras de San Salvador, en un amplio terreno, y se presenta como una instalación de última generación, pensada no solo para el fútbol sino como un complejo deportivo completo.

El estadio es una donación de China, no una obra que El Salvador compra o paga con un préstamo. El gobierno chino aporta alrededor de 100 millones de dólares para construirlo, en lo que es un claro gesto de diplomacia. La propia embajada china enmarcó el aporte como una contribución a la modernización de El Salvador.

Tendrá tecnología de última generación

La obra está a cargo de una gran constructora estatal china, la China State Construction Engineering Corporation, una de las mayores empresas de construcción del mundo.

Según la información oficial, el proyecto tiene estas características:

Capacidad para 50,000 espectadores , lo que lo convertirá en el estadio más grande de Centroamérica.

Un diseño llamativo , inspirado en una gota de agua de lluvia del Pacífico, con guiños al surf y a la tecnología.

Un complejo que, además de la cancha principal, incluye otras instalaciones deportivas, estacionamiento para más de mil vehículos, auditorios y otros espacios, sobre un predio de varias hectáreas.

China refuerza su influencia en América Latina

El Salvador estableció relaciones diplomáticas con China en 2018 (tras romper con Taiwán), y desde entonces los lazos se profundizaron con distintos proyectos de cooperación e infraestructura. Esta obra es una de las más visibles de esa relación.

Y se inscribe, además, en una estrategia regional: China viene financiando y construyendo infraestructura en toda América Latina con puertos, carreteras, fábricas y, también, obras emblemáticas como esta, ampliando su presencia e influencia en una zona por la que compite con Estados Unidos.

El estadio es una donación de China, no una obra que El Salvador compra o paga con un préstamo.

Cuándo estaría listo

La primera piedra se colocó a fines de 2023, con la presencia de autoridades salvadoreñas y del embajador chino, y la construcción fue estimada en unos tres años. Según esos plazos, el estadio apunta a quedar terminado hacia 2026 o 2027, aunque las fechas pueden ajustarse a medida que avanza la construcción.