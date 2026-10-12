El pasaporte estadounidense ocupa el puesto número 10 del ranking mundial de poder de pasaportes de Passport Index. El documento registra una puntuación de movilidad de 167 y un alcance mundial del 84%. Sin contar que ofrece diferentes alternativas de ingreso a otros territorios, desde viajes sin visa hasta autorizaciones electrónicas y permisos que se tramitan al llegar.
La clasificación distingue entre los destinos que permiten entrar sin visa, aquellos que exigen autorización electrónica de viaje (ETA), los que ofrecen una visa a la llegada y los que requieren gestionar el permiso antes de salir de Estados Unidos.
Cuántos países se pueden visitar con el pasaporte estadounidense sin visa
Según el perfil del pasaporte norteamericano en el ranking, 111 destinos permiten el ingreso sin visa (visa-free):
- Albania: hasta 360 días.
- Andorra: hasta 90 días.
- Angola: hasta 30 días.
- Antigua y Barbuda: hasta 180 días.
- Argentina: hasta 90 días.
- Armenia: hasta 180 días.
- Austria: hasta 90 días.
- Bahamas: hasta 240 días.
- Barbados: hasta 180 días.
- Bélgica: hasta 90 días.
- Belice: hasta 180 días.
- Bolivia: hasta 90 días.
- Bosnia y Herzegovina: hasta 90 días.
- Botsuana: hasta 90 días.
- Brunéi: hasta 90 días.
- Bulgaria: hasta 90 días.
- Canadá: hasta 180 días.
- Chile: hasta 90 días.
- Colombia: hasta 90 días.
- Costa Rica: hasta 180 días.
- Croacia: hasta 90 días.
- Chipre: hasta 90 días.
- República Checa: hasta 90 días.
- Dinamarca: hasta 90 días.
- Dominica: hasta 180 días.
- Ecuador: hasta 90 días.
- El Salvador: hasta 180 días.
- Estonia: hasta 90 días.
- Suazilandia (Esuatini): hasta 30 días.
- Fiyi: hasta 120 días.
- Finlandia: hasta 90 días.
- Francia: hasta 90 días.
- Georgia: hasta 360 días.
- Alemania: hasta 90 días.
- Grecia: hasta 90 días.
- Granada: hasta 90 días.
- Guatemala: hasta 90 días.
- Guyana: hasta 90 días.
- Haití: hasta 90 días.
- Honduras: hasta 90 días.
- Hong Kong: hasta 90 días.
- Hungría: hasta 90 días.
- Islandia: hasta 90 días.
- Irlanda: hasta 90 días.
- Italia: hasta 90 días.
- Jamaica: hasta 180 días.
- Japón: hasta 90 días.
- Kazajistán: hasta 30 días.
- Kiribati: hasta 90 días.
- Kosovo: hasta 90 días.
- Kirguistán: hasta 60 días.
- Letonia: hasta 90 días.
- Lesoto: plazo no indicado.
- Liechtenstein: hasta 90 días.
- Lituania: hasta 90 días.
- Luxemburgo: hasta 90 días.
- Macao: hasta 30 días.
- Malta: hasta 90 días.
- Islas Marshall: plazo no indicado.
- Mauricio: hasta 90 días.
- México: hasta 180 días.
- Micronesia: hasta 30 días.
- Moldavia: hasta 90 días.
- Mónaco: hasta 90 días.
- Mongolia: hasta 90 días.
- Montenegro: hasta 90 días.
- Marruecos: hasta 90 días.
- Países Bajos: hasta 90 días.
- Nicaragua: hasta 90 días.
- Macedonia del Norte: hasta 90 días.
- Noruega: hasta 90 días.
- Palaos: hasta 360 días.
- Territorios Palestinos: plazo no indicado.
- Panamá: hasta 180 días.
- Paraguay: hasta 90 días.
- Perú: hasta 180 días.
- Filipinas: hasta 30 días.
- Polonia: hasta 90 días.
- Portugal: hasta 90 días.
- Rumania: hasta 90 días.
- Santa Lucía: hasta 42 días.
- San Marino: hasta 90 días.
- Santo Tomé y Príncipe: hasta 15 días.
- Senegal: hasta 90 días.
- Serbia: hasta 90 días.
- Eslovaquia: hasta 90 días.
- Eslovenia: hasta 90 días.
- Sudáfrica: hasta 90 días.
- Corea del Sur: hasta 90 días.
- España: hasta 90 días.
- San Vicente y las Granadinas: hasta 180 días.
- Suecia: hasta 90 días.
- Suiza: hasta 90 días.
- Taiwán: hasta 90 días.
- Tayikistán: hasta 30 días.
- Trinidad y Tobago: hasta 90 días.
- Túnez: hasta 90 días.
- Turquía: hasta 90 días.
- Ucrania: hasta 90 días.
- Emiratos Árabes Unidos: hasta 90 días.
- Uruguay: hasta 90 días.
- Uzbekistán: hasta 30 días.
- Vanuatu: hasta 120 días.
- Ciudad del Vaticano: hasta 90 días.
- Zambia: hasta 90 días.
- Cabo Verde: plazo no indicado.
- República Dominicana: plazo no indicado.
- Malasia: plazo no indicado.
- Singapur: plazo no indicado.
- Surinam: plazo no indicado.
- Tailandia: plazo no indicado.
Esos plazos de permanencia son referencias generales y la decisión final de ingreso corresponde a las autoridades migratorias del destino.
Por otro lado, el pasaporte estadounidense permite viajar a otros 46 países que ofrecen la posibilidad de obtener una visa al llegar (visa on arrival). Mientras que hay otros 10 destinos que utilizan una autorización electrónica y 31 que requieren visa.
Todas estas cifras forman parte de una puntuación total de movilidad de 167.
En qué puesto está el pasaporte de EE.UU. en el ranking mundial
El pasaporte estadounidense se ubica en el décimo puesto del ranking de poder de pasaportes. También cuenta con una puntuación de movilidad de 167 y un alcance global del 84%, según Passport Index.
Países que exigen visa a los ciudadanos estadounidenses
- Afganistán
- Argelia visa
- Bielorrusia
- Benín
- Bután
- Brasil
- Burkina Faso
- Camerún
- República Centroafricana
- Chad
- China
- República del Congo
- Eritrea
- Gabón
- Ghana
- Irán
- Irak
- Liberia
- Libia
- Malí
- Birmania
- Nauru
- Níger
- Corea del Norte
- Pakistán
- Rusia
- Somalia
- Sudán
- Turkmenistán
- Venezuela
- Yemen