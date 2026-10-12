Cada estado establece cómo solicitarla y qué documentos se deben presentar.

La Real ID exige que los residentes de California, Florida, Texas y Nueva York acrediten su identidad, su situación migratoria cuando corresponda y su domicilio para obtener una licencia de conducir o una tarjeta de identificación que cumpla con los estándares federales.

Desde el 7 de mayo de 2025, los viajeros de vuelos nacionales deben presentar una identificación aceptada por la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), que puede ser una Real ID u otro documento válido, como un pasaporte estadounidense.

Quienes todavía tengan una licencia estándar puede seguir utilizándola para conducir, pero no deben confundirla con una válida para todos los controles federales. Antes de acudir al Departamento de Vehículos Motorizados (DMV), conviene revisar los requisitos estatales y reunir los comprobantes necesarios.

Qué documentos piden para sacar la Real ID en California

El DMV de California exige demostrar la identidad, para ello, el organismo acepta distintas alternativas:

Pasaporte estadounidense vigente o tarjeta de pasaporte.

Certificado de nacimiento estadounidense original o copia certificada, sin versiones abreviadas o resumidas.

Tarjeta de residente permanente válida.

Certificado de naturalización o de ciudadanía estadounidense.

Tarjeta de autorización de empleo vigente, formulario I-766.

Pasaporte extranjero acompañado de la documentación migratoria que corresponda, como una visa estadounidense válida y un formulario I-94 aprobado.

Informe consular de nacimiento en el extranjero de un ciudadano estadounidense.

La lista también contempla ciertos documentos para personas con situaciones migratorias específicas, incluidos algunos solicitantes elegibles para beneficios de protección temporal.

Además de estos requisitos, el solicitante debe cumplir con los de residente y presentar los comprobantes adicionales correspondientes.

Qué documentos se necesitan para la Real ID en Florida

El Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida (FLHSMV) establece requisitos para verificar la identidad, la fecha de nacimiento, la presencial legal cuando corresponda y el domicilio del solicitante.

Los ciudadanos estadounidenses pueden presentar uno de los siguientes documentos principales:

Pasaporte estadounidense vigente.

Certificado de nacimiento original o copia certificada.

Informe consular de nacimiento en el extranjero.

Certificado de naturalización emitido por el Departamento de Seguridad Nacional.

Certificado de ciudadanía.

Los residentes extranjeros deben presentar la tarjeta de residente permanente vigente, determinados pasaportes y otros documentos gubernamentales que permitan demostrar la presencia legal en el país.

Según USA.Gov., si su licencia de conducir o identificación estatal tiene una estrella en la esquina superior derecha, significa que es una Real ID. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Además, Florida solicita documentación complementaria: tanto los ciudadanos como los no deben presentar un comprobante del número de Seguro Social y dos documentos que acrediten su residencia principal.

Qué documentos pide Texas para tramitar la Real ID

En Texas, las licencias de conducir y las tarjetas de identificación que cumplen con los estándares federales se tramitan ante el Departamento de Seguridad Pública (DPS).

Entre los documentos requeridos para comprobar la identidad y otros requisitos administrativos se encuentran:

Certificado de nacimiento original o copia certificada, o pasaporte estadounidense vigente.

Tarjeta de Seguro Social.

Registro o título de propiedad actual de vehículos en Texas, cuando corresponda al requisito aplicable.

Póliza vigente de seguro de automóvil o declaración de cobertura.

Documentos legales que acrediten un cambio de nombre, si el nombre actual no coincide con el de nacimiento.

Qué documentos se necesitan para obtener la Real ID en Nueva York

El Departamento de de Vehículos Motorizados de Nueva York (DMV) exige acreditar la identidad, el nombre legal completo, la situación migratoria cuando corresponda y la residencia estatal.

Para preparar la solicitud, los residentes deben reunir los documentos que correspondan a su caso y presentar dos comprobantes de residencia en Nueva York, de acuerdo con las instrucciones del organismo.

Entre los comprobantes de domicilio que pueden aceptarse, según las condiciones aplicables, figuran:

Un estado de cuenta bancario reciente con la dirección actual.

Un recibo de nómina que incluya el domicilio.

Determinadas facturas de servicios públicos.

Estados de cuenta de tarjetas de crédito y otros documentos electrónicos admitidos por el DMV.

Una licencia, un permiso de aprendizaje o una identificación estatal que reúna las condiciones establecidas.

El organismo también exige documentación principal para verificar la identidad y el nombre legal. Por eso, no basta con presentar dos facturas o dos estados de cuenta: el expediente debe incluir las pruebas de identidad y los demás requisitos aplicables.

Qué pasa si no tienes la Real ID