Las reglas cambiaron y esta vez el mensaje es directo: las empresas que no respeten el tiempo libre protegido en Nueva York podrían enfrentar fuertes multas. Desde pequeños comercios hasta grandes corporaciones, todos deberán ajustar sus políticas internas para evitar sanciones que pueden escalar rápidamente. La Ciudad de Nueva York activó un nuevo esquema de supervisión para reforzar la Ley de Tiempo Libre Protegido, una de las normativas laborales más amplias del país. A partir del 22 de febrero de 2026, entra en vigor una actualización bajo la Ley Local 145 que obliga a los empleadores a otorgar 32 horas adicionales de tiempo libre protegido no remunerado desde el momento de la contratación y nuevamente el primer día de cada año calendario. La medida es impulsada por el New York City Department of Consumer and Worker Protection (DCWP), que ya comenzó a enviar advertencias formales a más de 50,000 empleadores en la ciudad. El nuevo esquema incluye: La ciudad busca detectar prácticas que limiten ilegalmente el acceso al beneficio, especialmente en sectores con alta rotación y presión laboral. El incumplimiento de la ley de licencia pagada en Nueva York puede salir caro. Las sanciones civiles oscilan entre USD 250 y USD 2,500 por empleado, además del pago retroactivo correspondiente. En casos reiterados, las multas pueden llegar hasta USD 1,000 por trabajador por año. Para dimensionar el impacto: una empresa con 100 empleados que acumule violaciones durante tres años podría enfrentar pagos que superen los USD 300,000, entre compensaciones y penalidades. Desde la alcaldía, encabezada por Zohran Mamdani, se insistió en que los trabajadores no deben elegir entre conservar su empleo o atender emergencias familiares, médicas o de vivienda. La normativa amplía los motivos válidos para utilizar el tiempo libre protegido en Nueva York, incluyendo: Además, los trabajadores: En términos generales, la mayoría de los empleados en la ciudad debe recibir entre 40 y 56 horas de tiempo libre protegido al año, además de 20 horas de licencia prenatal remunerada, según corresponda.