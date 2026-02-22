El beneficio corresponde al Crédito Tributario por Hijos, uno de los programas clave del ente recaudador federal para familias en Estados Unidos. El monto puede variar según los ingresos del hogar y la situación fiscal declarada. El Servicio de Impuestos Internos (IRS) confirmará un reembolso asegurado de USD 2,200 por cada hijo calificado para quienes completen su declaración durante la temporada fiscal. El pago automático se realiza mediante depósito directo y alcanza incluso a familias que normalmente no declaran impuestos. El reembolso automático del IRS de USD 2,200 está destinado a contribuyentes que tengan hijos que cumplan con los criterios establecidos. El menor debe ser menor de 17 años, haber residido con el adulto responsable durante más de la mitad del año y no haber cubierto por sí mismo la mayor parte de sus gastos. Asimismo, es necesario que el menor posea un número de Seguro Social válido y que el adulto responsable tenga estatus de ciudadano estadounidense, nacional o residente legal. El beneficio completo se concede a aquellos con ingresos anuales de hasta USD 200,000, o USD 400,000 en declaraciones conjuntas; por encima de estos montos, el crédito se verá reducido. Para recibir el reembolso asegurado de USD 2,200 del IRS, es imperativo presentar la declaración federal de impuestos junto con el Anexo 8812, donde se detallan los hijos calificados y otros dependientes. Esta presentación permite el cálculo automático del crédito y el depósito directo. Si se solicita el Crédito por Ingreso del Trabajo o la parte reembolsable del Crédito Tributario por Hijos, el IRS no libera el pago antes de mediados de febrero. El estado del reembolso puede ser consultado en la herramienta oficial “¿Dónde está mi reembolso?”, que se actualiza diariamente.