En medio de un escenario de mayor fiscalización, el sistema tributario estadounidense activó nuevos mecanismos de control sobre los movimientos financieros de particulares y empresas. La medida apunta especialmente a operaciones con alto volumen de ingresos y transacciones digitales que podrían no coincidir con lo declarado ante el fisco. El monitoreo se realiza a través del Servicio de Impuestos Internos (IRS), que recibe reportes periódicos de entidades bancarias y plataformas de pago. Con esa información, el organismo analiza patrones, cruza datos y detecta posibles desajustes fiscales cuando se superan ciertos parámetros económicos. El organismo fiscal cruza datos enviados por bancos y procesadores de pago para identificar posibles inconsistencias tributarias. Las revisiones pueden activarse cuando una persona o empresa: Estos parámetros suelen aplicarse a contribuyentes que operan en plataformas de comercio electrónico, aplicaciones de cobro digital o sistemas de pago con alto volumen de movimientos. Desde el IRS remarcan que no se trata de una auditoría automática para todos los casos que superen esos límites, sino de un mecanismo de monitoreo fiscal preventivo que permite detectar desvíos entre lo declarado y lo efectivamente percibido. Si el cruce de información arroja inconsistencias entre los ingresos reportados y la actividad financiera observada, el organismo puede: En los casos más complejos, el proceso puede extenderse durante meses, especialmente si involucra actividades comerciales no registradas o ingresos omitidos. Especialistas tributarios recomiendan mantener actualizada la información fiscal y conservar comprobantes de cada operación, sobre todo en actividades independientes o digitales donde el flujo de ingresos puede variar mes a mes. El endurecimiento de los controles del IRS impacta principalmente en trabajadores autónomos, vendedores online, creadores de contenido y pequeños negocios que operan a través de plataformas digitales. El mensaje oficial es claro: el aumento en el uso de pagos electrónicos también incrementa la trazabilidad de las operaciones. Por eso, quienes superen los umbrales de ingresos y transacciones deben asegurarse de que sus declaraciones fiscales reflejen con precisión su actividad real. Aunque no todas las cuentas que excedan los límites serán auditadas, sí pueden quedar bajo observación.