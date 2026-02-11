El IRS mantiene reglas claras cuando un contribuyente acumula una deuda tributaria y no responde a los avisos oficiales. Si los recordatorios formales no reciben respuesta dentro del plazo establecido, la agencia puede avanzar con una de las medidas más severas: el embargo de salario. Aunque muchos creen que se trata de una decisión inmediata, en realidad es el resultado de un proceso previo de notificaciones. Sin embargo, una vez activado, el impacto puede sentirse en cada cheque de pago hasta que la deuda quede saldada. El llamado wage garnishment del IRS es una herramienta legal que permite a la autoridad fiscal retener parte de los ingresos del trabajador para cubrir impuestos pendientes. Esto puede ocurrir después de que el contribuyente recibe un Aviso Final de Intención de Embargo y no ejerce su derecho a responder o solicitar una audiencia dentro del plazo indicado. Cuando se ejecuta la medida: A diferencia de otras sanciones, este embargo no se limita a un único cobro. Permanece activo hasta que la obligación fiscal se pague por completo o se llegue a un acuerdo con la agencia. Además del salario, el IRS también tiene facultad para intervenir cuentas bancarias y, en casos extremos, proceder con la incautación de bienes. Cuando el embargo afecta el sueldo, el empleador debe entregar al trabajador una Declaración de Exenciones y Estado Civil. Este documento es determinante, ya que permite calcular qué porción del ingreso podría quedar protegida. El plazo para completarlo es breve: apenas tres días. Si no se entrega a tiempo, el cálculo se realiza bajo una condición menos favorable, lo que puede aumentar el monto retenido en cada pago. Este detalle, que suele pasar desapercibido, puede marcar una diferencia importante en el impacto mensual sobre el bolsillo del contribuyente. Aunque la medida puede parecer definitiva, existen alternativas. El embargo del IRS puede suspenderse si se cumple alguna de estas condiciones: Contactar al organismo lo antes posible es fundamental. Ignorar los avisos solo acelera el proceso. En cambio, abrir un canal de comunicación puede permitir negociar cuotas accesibles y evitar que el salario quede comprometido durante meses o incluso años.