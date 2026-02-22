A partir de febrero, viajar en vuelos nacionales en Estados Unidos exige mucho más que simplemente mostrar una licencia de conducir: las autoridades federales consolidaron un sistema de seguridad reforzado que cambia las normas de identificación aceptada y agrega opciones alternativas para quienes no cumplan con los requisitos oficiales. Desde el 7 de mayo de 2025, la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) exige que todos los pasajeros de vuelos nacionales presenten un documento oficial aceptado bajo los estándares de la Ley REAL ID. Estos documentos pueden presentarse con un vencimiento de hasta 2 años: Estas credenciales deben cumplir con los estándares federales de seguridad para permitir el acceso a las zonas de embarque y pasar los controles de la TSA. Si llegás al aeropuerto sin REAL ID u otro documento aceptado, desde el 1° de febrero de 2026 se aplica una tarifa de 45 dólares para usar un método alternativo de verificación de identidad llamado TSA ConfirmID. Este proceso permite a la TSA intentar confirmar tu identidad usando sistemas internos y bases de datos federales antes de autorizarte a pasar por el control de seguridad, pero no garantiza el acceso al vuelo. Dato clave: pagar los 45 dólares no reemplaza la necesidad de un documento válido ni ofrece derecho automático a abordar; solo es una vía alternativa de verificación de identidad. El principal objetivo de estas medidas es aumentar la seguridad aeroportuaria, reducir el uso de documentos falsificados o no verificados y estandarizar los requisitos para todos los viajeros. La Ley REAL ID, aprobada en 2005, fue diseñada para que todos los estados emitan licencias y tarjetas de identificación con criterios uniformes y tecnología anti‑falsificación. Aunque su entrada en vigor fue postergada varias veces, desde 2025 su aplicación es estricta y sus resultados ya se sienten en la rutina de los pasajeros