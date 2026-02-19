El nuevo sistema de puntos del DMV no solo incrementa la penalización de varias infracciones, sino que también extiende el período de revisión del historial, lo que acelera el camino hacia la suspensión de la licencia de conducir. La medida impacta de lleno en quienes acumulen faltas graves en menos tiempo. Con este ajuste, una sola infracción puede ser suficiente para quedar fuera del volante. El nuevo esquema eleva el castigo para conductas consideradas de alto riesgo. Varias faltas que antes no sumaban puntaje ahora alcanzan el máximo permitido dentro del sistema. Entre los principales cambios se destacan: En contraste, el uso del celular al conducir se mantiene en 5 puntos, sin modificaciones. Con este nuevo tablero, las infracciones más severas prácticamente dejan sin margen de error a los reincidentes. Otro cambio clave es el tiempo que el DMV de Nueva York toma en cuenta para calcular el total acumulado. Hasta ahora, el organismo revisaba las infracciones cometidas en los últimos 18 meses. Desde el 16 de febrero de 2026, el período se amplió a 24 meses, lo que implica que las faltas permanecerán activas durante más tiempo al momento de evaluar sanciones. Esto significa que un conductor que antes lograba “limpiar” su historial más rápido, ahora deberá esperar medio año adicional para que una infracción deje de contar dentro del cálculo oficial. Con la actualización del sistema, el umbral para la suspensión de la licencia en Nueva York se fija en 10 puntos dentro de 24 meses. Sin embargo, hay un detalle determinante: las infracciones que ahora otorgan 11 puntos pueden derivar en suspensión inmediata tras la condena, ya que superan por sí solas el límite permitido. Entre las faltas que pueden dejar al conductor sin licencia en un solo paso están: