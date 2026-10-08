Reemplazar la Tarjeta de Residente Permanente, conocida como Green Card, requiere presentar ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) el Formulario I-90, Solicitud para Reemplazar la Tarjeta de Residente Permanente.

El trámite puede hacerse por internet o mediante una solicitud impresa enviada por correo postal, y el costo depende de la forma de presentación y del motivo de reemplazo.

USCIS establece que los residentes permanentes deben tener consigo una tarjeta válida y vigente o documentación equivalente. Por eso, si la Green Card está próxima a vender, se perdió, fue robada, está dañada o contiene información que necesita ser corregida , es importante revisar qué procedimiento corresponde antes de presentar la solicitud.

¿Cómo reemplazar la Green Card en Estados Unidos?

Para renovar o reemplazar la Tarjeta de Residente Permanente se debe utilizar el Formulario I-90 cuando corresponda a la situación del residente. USCIS permite presentar la solicitud por correo postal o en línea.

En caso de elegir el trámite online debes crear una cuenta de USCIS. Desde allí podrás pagar la tarifa, consultar el estado del caso, recibir notificaciones, revisar fechas estimadas de finalización, responder solicitudes de evidencia y actualizar información de contacto.

Cabe mencionar que no se puede presentar el Formulario I-90 en línea si se solicita una exención de tarifas. También es importante saber que la firma es un requisito básico para evitar que la solicitud sea rechazada. USCIS señala expresamente: “No olvide firmar su formulario. Rechazaremos cualquier formulario que no esté firmado”.

Quienes opten por el formulario impreso, USCIS advierte que todas las páginas deben corresponde a la misma edición y que la fecha de edición y los números de página tienen que estar visibles.

¿Cuánto cuesta reemplazar la Green Card?

El costo del Formulario I-90 depende de la categoría de presentación. Según USCIS, la presentación general cuesta USD465 mediante el formulario impreso y USD415 si se presenta en línea.

La propia agencia recomienda utilizar su Calculador de Tarifas para determinar el valor que corresponde al caso concreto. USCIS

¿Cuándo se debe reemplazar la Tarjeta de Residente Permanente?

Una de las situaciones más habituales es cuando la Green Card tiene una vigencia de 10 años y ya venció o lo hará dentro de los próximos seis meses. En tal caso, USCIS requiere presentar el Formulario I-90.

También existen otros motivos para solicitar una nueva tarjeta, entre los que se destacan:

La Green Card fue perdida.

La tarjeta fue robada.

La tarjeta fue destruida o quedó dañada.

El residente necesita corregir información.

Hubo un cambio legal de nombre.

El residente cumplió 14 años y corresponde reemplazar su tarjeta.

¿Qué documentos se necesitan para reemplazar la Green Card?

Los documentos dependen del motivo por el que se solicita el reemplazo. Por ejemplo, si la tarjeta se perdió, fue robada o destruida, USCIS requiere una copia de la Green Card o una identificación emitida por el Gobierno que incluya nombre, fecha de nacimiento, fotografía y firma.

Cuando existe un cambio legal de nombre o un dato incorrecto que no fue provocado por el Departamento de Seguridad Nacional, pueden requerirse documentos legales que acrediten el nombre nuevo o correcto, o una copia de la tarjeta de residencia.