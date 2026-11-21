Envolver las llaves del auto en papel aluminio sirve para frenar un tipo específico de robo de vehículos modernos.

Circula un truco casero que parece disparatado pero tiene fundamento técnico: envolver la llave del auto en papel aluminio. No se trata de una superstición ni de un mito de cocina, sino de una medida que apunta a frenar un tipo específico de robo de vehículos modernos.

Para qué sirve envolver las llaves del auto en papel aluminio

Las llaves modernas de acceso sin contacto, los llamados mandos keyless o de proximidad, que abren y arrancan el auto sin necesidad de introducir una llave, emiten de forma constante una señal de radio de corto alcance.

El auto detecta esa señal cuando el mando está cerca y, así, permite abrir las puertas o encender el motor. Envolver la llave en papel aluminio apunta, justamente, a cortar esa señal: el metal actúa como una barrera que impide que las ondas de radio entren o salgan.

Por qué lo recomiendan

El fundamento no es casero, es físico. Una envoltura metálica que rodea por completo un objeto forma lo que se conoce como “jaula de Faraday”: una estructura conductora que bloquea los campos electromagnéticos y, con ellos, las señales de radio. El papel aluminio, al ser metálico, puede cumplir esa función si envuelve la llave de manera completa. Mientras el mando está dentro de esa envoltura, su señal queda encerrada y no llega al exterior.

Los delincuentes desarrollaron una técnica llamada ataque por relé o “relay attack”: con dispositivos que captan y amplifican la señal del mando, logran estirar ese alcance.

Si la llave está, por ejemplo, sobre una mesa cerca de la puerta de la casa, el equipo capta su señal, la retransmite hasta el auto y lo engaña haciéndole creer que la llave está al lado. Así consiguen abrir e incluso arrancar el vehículo sin tener físicamente la llave. Bloquear la señal con una jaula de Faraday corta de raíz esa maniobra: si el auto no escucha al mando, el ataque no funciona.

No se trata de una superstición ni de un mito de cocina, sino de una medida que apunta a frenar un tipo específico de robo de vehículos modernos.

Cómo hacerlo correctamente

Para que el bloqueo sea efectivo, el detalle está en cubrir bien el mando. Algunas pautas: