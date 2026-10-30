Los extranjeros que acumulen presencia ilegal y salgan de Estados Unidos podrían quedar sujetos a una prohibición de admisión de 3 o 10 años.

La Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) es el principal marco legal que regula la inmigración en Estados Unidos. Sus disposiciones están recogidas principalmente en el Título 8 del Código de Estados Unidos (U.S.C.) y abarcan diversos aspectos relacionados con la política migratoria.

Entre los temas que aborda este marco legal se encuentran la presencia ilegal de extranjeros en el país, las consecuencias migratorias que puede generar esta situación y las sanciones que pueden aplicarse en determinadas circunstancias.

¿Cómo se define la “presencial ilegal” según USCIS?

Según la INA, “se considera que un extranjero se encuentra ilegalmente presente en los Estados Unidos si permanece en el país después de que expire el período de estadía autorizado por el Fiscal General o si permanece en los Estados Unidos sin haber sido admitido o puesto en libertad condicional”.

Cuando se excede el plazo permitido o se permanece dentro del país sin ningun tipo de autorización, a partir de cierta cantidad de días podría ser considerado “inadmisible” por acumulación de presencia ilegal.

La Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) es el principal marco legal que regula la inmigración en Estados Unidos. Sus disposiciones están recogidas principalmente en el Título 8 del Código de Estados Unidos (U.S.C.) y abarcan diversos aspectos relacionados con la política migratoria. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Cuáles son los plazos comprendidos por la INA para aplicar esta prohibición?

Según la INA 8 U.S.C. § 1182(a)(9)(B), existen dos tipos de plazos que conllevan a distintas prohibiciones:

Cuando el extranjero permaneció ilegalmente en Estados Unidos por un periodo de más de 180 días pero menos de 1 año: no será admisible hasta dentro de tres años desde la fecha de salida.

Cuando el extranjero permaneció ilegalmente en Estados Unidos durante un año o más: no será admisible hasta dentro de 10 años.

¿Cuál es el contexto en el que se aplica esta sección de la INA?

Esta ley se aplica, en el primer caso, cuando el extranjero abandona el país de forma voluntaria, antes de ser aplicados los procedimientos de remoción expedita (sin audiencia judicial) o remoción ordinaria (con audiencia judicial).

En el segundo, se aplica independientemente de si fue expulsado o de si abandonó el país de forma voluntaria. No obstante, ambas se activan cuando el extranjero registra la salida del territorio estadounidense.

¿Qué se debe hacer para reingresar a Estados Unidos una vez que pase el tiempo de la prohibición?

Después de que pase el tiempo de la prohibición de tres o diez años, la persona deja de ser inadmisible por esa causa específica.

No obstante, esto no significa que pueda ingresar al país de forma automática, ya que el vencimiento de estas causas de inadmisibilidad no elimina otras. Para regresar legalmente, deberá: