La norma que regula las consecuencias es el artículo 212(a)(9)(B) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA).

El llamado “castigo de 3 y 10 años” es una de las normas más duras del sistema migratorio de Estados Unidos y suele interpretarse mal. Acumular estadía irregular en Estados Unidos y después salir del país puede activar una prohibición de reingreso de varios años.

Qué es la “presencia ilegal”

En términos de la ley migratoria estadounidense, la presencia ilegal (unlawful presence) es el tiempo que una persona permanece en Estados Unidos sin estar autorizada: por ejemplo, tras quedarse más allá de lo que permitía su visa o su registro de ingreso (el I-94), o por haber ingresado sin inspección.

Ese tiempo acumulado es, justamente, lo que puede desencadenar el castigo: cuanta más presencia ilegal se junte, más severa es la sanción al salir del país. En otras palabras, la presencia ilegal es la causa, y las barreras de 3 y 10 años, la consecuencia. La norma que las regula es el artículo 212(a)(9)(B) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA).

Estas barreras son causales de inadmisibilidad, es decir, impedimentos para que la persona pueda obtener una visa, una green card o ser admitida nuevamente en Estados Unidos durante el plazo que corresponda. No son una “multa” que se paga, sino una prohibición temporal de reingreso

Castigo de 3 y 10 años: cómo se activa

La clave está en cuánto tiempo de presencia ilegal se acumuló y en el momento de salir del país. En general:

Barrera de 3 años: se aplica a quien acumuló más de 180 días, pero menos de 1 año de presencia ilegal y luego sale de Estados Unidos. No podrá reingresar durante 3 años.

Barrera de 10 años: se aplica a quien acumuló un año o más de presencia ilegal y luego sale del país. En ese caso, la prohibición de reingreso es de 10 años.

La prohibición se activa al salir de Estados Unidos. Es decir, es la propia salida la que “dispara” el castigo. Por eso, una persona que permaneció de forma irregular pero nunca abandonó el país no activa, por esta vía, la barrera.

El problema aparece al cruzar la frontera hacia afuera, por ejemplo, para hacer el trámite de visa o green card en un consulado de su país.

La presencia ilegal (unlawful presence) es el tiempo que una persona permanece en Estados Unidos sin estar autorizada. Fuente: Shutterstock Shutterstock

A quiénes NO se les cuenta la presencia ilegal

La ley contempla casos en los que no se acumula presencia ilegal. Entre los principales:

Menores de 18 años: el tiempo antes de cumplir esa edad no se cuenta.

Solicitantes de asilo con un caso de buena fe pendiente (siempre que no hayan trabajado sin autorización).

Beneficiarios de ciertos programas de unidad familiar y protecciones especiales (como VAWA y víctimas de trata).

Existe un perdón, pero con condiciones

La norma prevé la posibilidad de solicitar un perdón (waiver) en algunos casos. El más conocido es el I-601A (perdón provisional por presencia ilegal), que en general exige:

Que la presencia ilegal sea el principal motivo de inadmisibilidad .

Tener un familiar calificado (cónyuge o padre/madre ciudadano estadounidense o residente permanente).

Demostrar que ese familiar sufriría un “sufrimiento extremo” (extreme hardship) si no se concede el perdón.

Por qué conviene asesorarse antes de salir del país

Como la barrera se activa con la salida, muchas personas con un trámite en curso enfrentan una decisión delicada al momento de viajar. Por eso, ante cualquier duda sobre la propia situación migratoria, lo recomendable es consultar a un abogado de inmigración antes de salir de Estados Unidos, y no después.