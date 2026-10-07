En el trámite camino a la Tarjeta de Residencia Permanente existen varias categorías de elegibilidad para solicitarla y cada una cuenta con distintos requisitos.

Para obtener el estatus de residente permanente en Estados Unidos existen distintas vías, según la categoría de elegibilidad que corresponda a cada solicitante. Por eso, es necesario identificar cuál se ajusta a su situación antes de iniciar el trámite.

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) organiza estas categorías de acuerdo con las diferentes vías disponibles para solicitar la Green Card, ya que cada una establece requisitos y condiciones específicas.

Categorías de elegibilidad para la Green Card

Debido a que no todas las personas pueden acceder por las mismas condiciones ni presentar el mismo formulario, USCIS agrupa 8 categorías generales que engloban subcategorías más específicas:

Tarjeta de residencia permanente a través de la familia.

Tarjeta de residencia permanente a través del empleo.

Tarjeta de residencia permanente como “inmigrante especial”.

Tarjeta de residencia permanente a través del estatus de refugiado o asilado.

Tarjeta de residencia permanente para víctimas de trata de personas y delitos.

Tarjeta de residencia permanente para víctimas de abuso.

Tarjeta de residencia permanente a través de otras categorías.

Tarjeta de residencia permanente a través del Registro

Para consultar la lista completa con categorías y subcategorías cliquear aquí.

¿Quiénes pueden acceder a la Green Card por Trabajo?

Quienes califiquen para solicitar la residencia permanente a través de trabajo deben poder incluirse dentro de alguna de las categorías laborales establecidas por USCIS.

Dentro de las principales vías se encuentran las categorías preferenciales, EB-1, EB-2 y EB-3 destinadas a distintos trabajadores y profesionales, y la categoría EB-5, que apunta a inversionistas extranjeros.

Quienes califiquen para solicitar la residencia permanente a través de trabajo deben poder incluirse dentro de alguna de las categorías laborales establecidas por USCIS. Kenishirotie

Inmigrantes “preferenciales”: las categorías EB-1, EB-2 y EB-3

USCIS divide a los trabajadores inmigrantes en diferentes categorías de preferencia según su formación, experiencia y características profesionales.

Quienes encajen en la categoría EB-1, se consideran trabajadores inmigrantes de primera categoría y pueden incluirse:

Personas con habilidades extraordinarias en ciencias, artes, educación, negocios o deportes.

Profesores e investigadores destacados.

Determinados gerentes o ejecutivos de empresas multinacionales.

Quienes encajan en la categoría EB-2, considerados trabajadores de segunda preferencia, son:

Profesionales que cuentan con un título académico avanzado o su equivalente.

Personas que demuestren una habilidad excepcional en las ciencias, las artes o los negocios.

Dentro de esta categoría también se encuentra la posibilidad de solicitar una Exención por Interés Nacional (NIW). Esto elimina el requisito habitual de contar con una oferta de empleo y una certificación laboral si demuestra que su actividad reúne las condiciones exigidas para beneficiar a Estados Unidos.

La categoría EB-3, o de tercera preferencia, comprende a:

Trabajadores calificados: cuyos puestos requieren al menos dos años de capacitación o experiencia.

Profesionales: cuyos empleos requieren, como mínimo, un título universitario.

Otros trabajadores: para puestos que requieren menos de dos años de capacitación o experiencia.

Inversionistas extranjeros: todo sobre la categoría EB-5

La categoría EB-5 está destinada a inversionistas extranjeros que inviertes capital de origen legal en una nueva empresa comercial en Estados Unidos.

Para calificar se debe realizar la inversión mínima exigida para el proyecto correspondiente y demostrar que la empresa creará o preservará al menos 10 empleos permanentes de tiempo completo para trabajadores estadounidenses calificados.