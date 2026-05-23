El gobierno de Estados Unidos restringió el acceso a la Green Card para miles de inmigrantes temporales que vivían en el país. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) emitió un nuevo memorando de política que limita el ajuste de estatus a circunstancias extraordinarias, lo que obliga a la mayoría de los solicitantes a tramitar su residencia permanente desde su país de origen.

El cambio fue anunciado el 22 de mayo de 2026 e instruye a los oficiales de USCIS a evaluar cada caso individualmente antes de aprobar cualquier solicitud de ajuste dentro del territorio estadounidense. La agencia sostiene que la medida respeta la intención original de la ley migratoria, que siempre contempló el procesamiento consular como la vía principal para obtener la residencia.

¿Qué cambia en el trámite de la Green Card con este nuevo requisito?

Hasta ahora, muchos inmigrantes en situación temporal —estudiantes, trabajadores con visa, personas con visa de turista— solicitaban el ajuste de estatus dentro de Estados Unidos para obtener la Green Card sin necesidad de abandonar el país. Con el nuevo memorando, ese camino queda reservado para casos excepcionales.

Según USCIS, quienes deseen solicitar la residencia permanente deberán hacerlo a través del procesamiento consular: es decir, presentar su solicitud ante una oficina consular de Estados Unidos en su país de origen.

La agencia argumenta que esta modalidad permite al Departamento de Estado manejar la mayoría de los casos, mientras USCIS redirige sus recursos hacia otras prioridades, como visas para víctimas de delitos violentos, solicitudes de naturalización y casos de tráfico de personas .

Ahora USCIS limita el ajuste de estatus a circunstancias extraordinarias. Shutterstock

¿A quiénes afecta este cambio en el proceso de residencia permanente?

El nuevo requisito impacta directamente a los no inmigrantes que se encuentran en Estados Unidos con visa temporal y estaban evaluando o iniciando el proceso para obtener la Green Card sin salir del país. Esto incluye:

Categorías afectadas

Estudiantes con visa F-1 o M-1

Trabajadores temporales con visas H, L, O u otras categorías no inmigrantes

Turistas o personas con visa B-1/B-2

La medida no afecta a quienes ya tienen un ajuste de estatus aprobado ni a quienes aplican bajo categorías que la ley expresamente permite procesar dentro del país. Para los demás, el incumplimiento puede derivar en la denegación de la solicitud y mayores dificultades para regularizar su situación migratoria en el futuro.