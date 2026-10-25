Desde agosto de 2026, USCIS puede negar una solicitud migratoria sin emitir antes un pedido de evidencia (RFE).

Hasta hace poco, si a una solicitud migratoria le faltaba un documento o un dato, lo habitual era que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) pidiera primero esa información antes de decidir.

Ese colchón de seguridad se achicó. Por una nueva política vigente desde 2026, USCIS puede negar directamente un trámite sin dar la chance de completarlo, lo que convierte un simple olvido en un posible rechazo.

USCIS puede negar inmediatamente una solicitud sin oportunidad de corregirla

El cambio llegó con la Alerta de Política PA-2026-05, que USCIS emitió el 5 de agosto de 2026 y que entró en vigencia ese mismo día. La actualización le devolvió a los oficiales la facultad de negar una solicitud sin emitir primero un pedido de evidencia.

Para entender el giro conviene recordar cómo funcionaba antes. Cuando a un caso le faltaba algún respaldo, la política previa alentaba a los oficiales a enviar primero uno de estos dos avisos:

El RFE (Request for Evidence o Pedido de Evidencia): una solicitud formal para que el interesado aporte la documentación o la aclaración que falta.

El NOID (Notice of Intent to Deny o Aviso de Intención de Negar): una notificación de que el caso está por ser rechazado, que da una última oportunidad de responder.

Con la nueva política, esos avisos dejan de ser el paso casi obligado antes de un rechazo. Ahora, el oficial puede negar el caso de una si la evidencia inicial requerida no está o si la solicitud, tal como fue presentada, no demuestra que la persona califica.

El oficial puede negar el caso de una persona si la evidencia inicial requerida no está o si la solicitud no demuestra que califica.

Rechazo directo y sin segunda chance: qué significa en la práctica

Antes, presentar un trámite con algún faltante solía implicar, en el peor de los casos, una demora: llegaba el RFE, se completaba y el proceso seguía. Ahora, ese mismo faltante puede traducirse directamente en una negación, sin aviso previo ni margen para corregir.

El propio USCIS lo plantea sin rodeos: los solicitantes no deben asumir que tendrán la oportunidad de subsanar deficiencias después de presentar. La carga de presentar un caso completo y bien documentado desde el primer envío recae ahora, más que nunca, en el solicitante.

A qué trámites alcanza

La política se aplica de manera amplia, tanto a las solicitudes que ya estaban en trámite como a las nuevas, y no se limita a un tipo de formulario en particular. Alcanza a los distintos beneficios migratorios, con especial impacto en las peticiones basadas en empleo, donde la documentación suele ser abundante y específica.

Los oficiales conservan la facultad de pedir evidencia adicional en ciertos casos, por ejemplo, en solicitudes de refugio y asilo. Pero, como regla general, el escenario cambió para la mayoría de los trámites.