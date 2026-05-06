Una medida administrativa del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS), que continúa sin fecha clara de finalización mantiene en vilo a miles de solicitantes, especialmente dentro de la comunidad latina, que depende de estos trámites para regularizar su situación. La prolongación de esta pausa en procesos migratorios no solo retrasa decisiones clave, sino que también genera efectos colaterales: permisos que vencen, solicitudes congeladas y un sistema que acumula cada vez más casos sin resolver. El freno impacta directamente en distintos procedimientos gestionados por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS). Aunque no todos los casos están completamente detenidos, muchos experimentan demoras significativas que alteran los tiempos habituales. Entre los procesos más comprometidos aparecen: Dos de los puntos más sensibles pasan por los permisos laborales, que en muchos casos quedan en una especie de “limbo administrativo”, y por las reunificaciones familiares, que ven extenderse plazos sin previsibilidad. La falta de definiciones genera un efecto dominó. Para quienes esperan una resolución, el retraso puede traducirse en pérdida de empleo, dificultades para renovar documentos o incluso exposición a situaciones migratorias irregulares. El problema no es solo burocrático. También afecta la planificación de vida de miles de personas que dependen de estos procesos para avanzar con proyectos personales, laborales y familiares dentro del país.