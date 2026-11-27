El calendario escolar establece las fechas de las vacaciones de invierno y el regreso a las aulas en enero de 2027.

El calendario escolar 2026-2027 ya permite anticipar cuándo terminarán las clases en algunas escuelas públicas de California y cuánto durará el receso de fin de año.

Según el cronograma, las vacaciones de invierno comenzarán la cuarta semana de diciembre de 2026 y se extenderán hasta mediados de enero de 2027.

¿Cuándo empiezan las vacaciones de invierno en las escuelas públicas de California?

De acuerdo con el calendario escolar 2026-2027, el receso de invierno comenzará el lunes 21 de diciembre de 2026. A partir de ese día, los estudiantes dejarán de asistir a clases por las vacaciones de fin de año. Entre ellos se encuentran Los Ángeles, San Diego, Fresno y San José, aunque existen diferencias en las fechas de regreso.

El período también contempla los festejos de Navidad y Año Nuevo, por lo que las familias tendrán varias semanas para organizar sus actividades sin la rutina escolar habitual.

La fecha es importante para las familias que necesitan organizar viajes, actividades con los niños o días de cuidado durante las fiestas. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Cuándo vuelven las clases en enero de 2027?

El calendario marca las vacaciones de invierno hasta el 12 de enero de 2027 inclusive. De acuerdo con las fechas y los días señalados sin clases en el cronograma, el regreso, en general, está previsto para el miércoles 13 de enero de 2027.

Sin embargo, el calendario de Beverly Hill Unified School District, por ejemplo, establece que las vacaciones comenzarán el lunes 21 de diciembre de 2026, pero finalizarán el 1 de enero de 2027. En tal caso, las clases se retomarán el lunes 4 de enero de 2027.

En otros distritos, como Los Angeles Unified School District, el descanso se extenderá hasta el viernes 8 de enero de 2027 y los estudiantes regresarán a las aulas el lunes 11 de enero de 2027.

San Diego Unified prevé volver a clases el lunes 4 de enero de 2027, mientras que en Palo Alto Unified las escuelas abrirán a partir del martes 5 de enero de 2027.

¿Cómo sigue el calendario escolar durante 2027?

Tras las vacaciones de invierno, los estudiantes retomarán las actividades y tendrán otros periodos de descanso durante el año.

En Los Angeles Unified, por ejemplo, el calendario contempla el feriado por el Día de Martin Luther King Jr., el 18 de enero de 2027 y las vacaciones de primavera entre el 22 y el 26 de marzo de 2027. El último día de clases está previsto para el 4 de junio de 2027.

En Beverly Hill Unified, en cambio, el receso de primavera será del 29 de marzo al 2 de abril de 2027 y el ciclo escolar finalizará el 27 de mayo de 2027.