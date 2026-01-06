La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) anunció un importante cambio al momento de volar dentro de Estados Unidos, que comenzará a estar vigente desde el 1ro de febrero de este año: una alternativa paga para quienes deban verificar su identidad al viajar y no cuenten con una licencia Real ID.

Se trata de TSA ConfirmID, un servicio que se alinea con la Ley Real ID -vigente desde el 7 de mayo para todo Estados Unidos-, que se utilizará para garantizar el cumplimiento adecuado de los estándares de seguridad.

Cambian los vuelos en Estados Unidos: a quiénes está destinado el nuevo servicio y cuánto cuesta

Si bien al momento de viajar las licencias de conducir Real ID o las identificaciones mejoradas son dos de las alternativas más frecuentes, quienes no tengan documentación aceptable podrán constatar su identidad con TSA ConfirmID.

A través de un proceso que implica la solicitud de información y la utilización de cámaras biométricas, el viajero puede constatar su identidad pagando una tarifa de 45 dólares.

Es importante considerar que, si bien el proceso está pensado para tardar entre 10 y 15 minutos, en determinadas situaciones podría demorarse hasta 30.

La medida estará vigente desde el 1ro de febrero. Imagen: archivo. Fuente: Shutterstock Jaromir Chalabala

Qué documentos puedo presentar para evitar este control alternativo

Si bien la lista está sujeta a modificaciones, en general los documentos que cumplen con la Real ID y son aceptados por las autoridades incluyen

Licencia de conducir Real ID

Licencia de Conducir Mejorada emitida por el Estado

Pasaporte de EE.UU.

Tarjeta de pasaporte de EE.UU.

Tarjeta de viajero de confianza del DHS

Identificación del Departamento de Defensa de EE.UU. incluidas las identificaciones emitidas a dependientes

Tarjeta de residente permanente

Tarjeta de cruce fronterizo

Identificación con foto aceptable metida por una nación tribal india reconocida por el gobierno federal

Tarjeta PIV HSPD-12

Pasaporte emitido por un gobierno extranjero

Licencia de conducir provincial canadiense o tarjeta de Asuntos Indios y del Norte de Canadá

Credencial de identificación del trabajador del transporte

Tarjeta de Autorización de Empelo del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (l-766)

Credencial de marino mercante de EE.UU.

Tarjeta de Identificación de Salud para Veteranos (VHIC)

También se aceptan ciertas identificaciones digitales, como Apple ID.

Todos pueden proporcionarse con hasta dos años de vencimiento.