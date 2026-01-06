En esta noticia
La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) anunció un importante cambio al momento de volar dentro de Estados Unidos, que comenzará a estar vigente desde el 1ro de febrero de este año: una alternativa paga para quienes deban verificar su identidad al viajar y no cuenten con una licencia Real ID.
Se trata de TSA ConfirmID, un servicio que se alinea con la Ley Real ID -vigente desde el 7 de mayo para todo Estados Unidos-, que se utilizará para garantizar el cumplimiento adecuado de los estándares de seguridad.
Cambian los vuelos en Estados Unidos: a quiénes está destinado el nuevo servicio y cuánto cuesta
Si bien al momento de viajar las licencias de conducir Real ID o las identificaciones mejoradas son dos de las alternativas más frecuentes, quienes no tengan documentación aceptable podrán constatar su identidad con TSA ConfirmID.
A través de un proceso que implica la solicitud de información y la utilización de cámaras biométricas, el viajero puede constatar su identidad pagando una tarifa de 45 dólares.
Es importante considerar que, si bien el proceso está pensado para tardar entre 10 y 15 minutos, en determinadas situaciones podría demorarse hasta 30.
Qué documentos puedo presentar para evitar este control alternativo
Si bien la lista está sujeta a modificaciones, en general los documentos que cumplen con la Real ID y son aceptados por las autoridades incluyen
- Licencia de conducir Real ID
- Licencia de Conducir Mejorada emitida por el Estado
- Pasaporte de EE.UU.
- Tarjeta de pasaporte de EE.UU.
- Tarjeta de viajero de confianza del DHS
- Identificación del Departamento de Defensa de EE.UU. incluidas las identificaciones emitidas a dependientes
- Tarjeta de residente permanente
- Tarjeta de cruce fronterizo
- Identificación con foto aceptable metida por una nación tribal india reconocida por el gobierno federal
- Tarjeta PIV HSPD-12
- Pasaporte emitido por un gobierno extranjero
- Licencia de conducir provincial canadiense o tarjeta de Asuntos Indios y del Norte de Canadá
- Credencial de identificación del trabajador del transporte
- Tarjeta de Autorización de Empelo del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (l-766)
- Credencial de marino mercante de EE.UU.
- Tarjeta de Identificación de Salud para Veteranos (VHIC)
También se aceptan ciertas identificaciones digitales, como Apple ID.