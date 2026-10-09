El trámite se realiza en las oficinas del DMV y requiere presentar documentos personales y comprobantes de residencia.

La Real ID en Nueva York es una identificación que permite abordar vuelos nacionales dentro de Estados Unidos y acceder a determinadas instalaciones federales. Para obtenerla, los solicitantes deben reunir la documentación exigida y acudir a una oficina de Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés).

A diferencia de la identificación mejorada, conocida como Enhanced ID, la Real ID no tiene un costo adicional por sí misma , aunque se mantienen las tarifas habituales de la licencia o tarjeta de identificación.

El primer paso para saber si necesita tramitarla es revisar su documento actual: si la licencia de conducir o la identificación estatal no tiene una estrella o una bandera estadounidense , no cumple con los requisitos federales de la Real ID.

¿Cómo sacar la Real ID en Nueva York?

El DMV de Nueva York establece un procedimiento para solicitar esta identificación. Antes de acudir a una oficina, conviene verificar qué documentos necesita presentar para evitar demoras:

Elegir el tipo de identificación. El solicitante debe decidir si necesita una Real ID, una identificación estándar o una Enhanced ID, según el uso que le dará al documento. Reunir los documentos. Es necesario acreditar la identidad, el nombre legal completo, el estatus legal y la residencia en Nueva York, de acuerdo con los requisitos aplicables. Consultar los requisitos antes de la visita. El DMV cuenta con una herramienta de preselección que permite identificar los formularios y documentos necesarios y, en algunos casos, enviarlos para una revisión previa. Acudir a una oficina del DMV. El solicitante debe presentar la documentación correspondiente para completar el trámite.

La herramienta oficial para preparar la solicitud está disponible en https://eservices.dmv.ny.gov/TAP/eServices/_/

Tra presentar la solicitud, el DMV entrega un documento provisional hasta la llegada definitiva de la Real ID, que suele ser vía correo y en aproximadamente dos semanas.

La Real ID permite utilizar una licencia de conducir, un permiso de aprendizaje o una tarjeta de identificación estatal como documento válido para determinados fines federales.

¿Cuánto cuesta la Real ID?

El precio depende de la operación que realice el solicitante. No existe un cargo adicional específico por convertir una licencia o identificación estatal en una Real ID, pero se aplican las tarifas habituales correspondientes a la emisión, renovación u otro trámite.

El DMV distingue este documento de la Enhanced ID, que sí tiene un recargo adicional de USD30 sobre las tarifas habituales.

¿Dónde se tramita la Real ID en Nueva York?

La Real ID se solicita en las oficinas del Departamentos de Vehículos Motorizados ubicadas a lo largo y ancho de Nueva York. Los residentes deben presentar la documentación requerida personalmente cuando solicitan por primera vez una identificación con fotografía que cumpla con los requisitos federales.

Para encontrar la oficina correspondiente, consultar las instrucciones del condado y verificar las condiciones de atención, se puede ingresar a https://dmv.ny.gov/contact-us/office-locations?address=null&radius=10&county=null&city=null

Antes de acudir, es importante utilizar la herramienta de preselección del organismo, que permite conocer los documentos necesarios según el trámite.

¿Qué documentos necesito para obtener la Real ID en Nueva York?

Para solicitar la Real ID, es necesario demostrar la identidad y la residencia en el estado. DMV exige dos comprobantes de residencia en Nueva York, además de la documentación necesaria para acreditar el nombre legal completo y el estatus legal.

Para demostrar el domicilio, se pueden presentar los siguientes documentos, que deben haber sido emitidos dentro de los últimos 365 días :