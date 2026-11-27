China avanza con su participación en uno de los proyectos de transporte más importantes de América Latina. Se trata de la primera línea del Metro de Bogotá, en Colombia, que contará con 30 trenes eléctricos fabricados en territorio chino y diseñados para trasladar a 1,800 pasajeros cada día.

Las formaciones cuentan con seis vagones, funcionan de forma automática y su fabricación estuvo a cargo de CRRC Corporation Limited, una compañía china que pertenece al Gobierno chino mediante CRRC Group, especializada en material ferroviario que presentó las primeras unidades en junio de 2025.

Los trenes comenzaron a llegar a Colombia en septiembre de 2026 y, aunque ya se realizan pruebas técnicas, todavía no están habilitados para transportar pasajeros.

Cómo son los 30 trenes que China fabricó para el Metro de Bogotá

Los trenes de la primera línea del Metro de Bogotá fueron diseñados para transportar 1,800 pasajeros por formación. Cada unidad mide a 134 metros de largo y está compuesta por seis vagones, con capacidad para 300 personas cada uno. Asimismo, las formaciones cuentan con espacios destinados a personas que utilizan sillas de ruedas y lugares reservados para pasajeros con prioridad, como adultos mayores y mujeres embarazadas.

Una de sus principales características es que funcionan con energía eléctrica y cuentan con un sistema de conducción automática que no requiere un conductor. También incorporan tecnología de señalización y control ferroviario que permite coordinar la circulación de las unidades. El sistema permitirá conectar el sector de Bosa con las avenidas Caracas y al calle 72 en 27 minutos, un recorrido que actualmente puede demandar hasta dos horas.

El sistema tendrá 16 estaciones y una extensión de aproximadamente 24 kilómetros. Empresa Metro de Bogotá

Dónde se fabricaron los trenes y cuándo llegarán a funcionar en Colombia

Las 30 formaciones fueron fabricadas en Changchun, una ciudad del noreste de China, por la compañía estatal china CRRC Corporation Limited, especializada en material ferroviario. La producción del primer tren comenzó a mediados de 2024 y demandó alrededor de diez meses. El 24 de junio de 2025 se presentaron oficialmente las primeras dos unidades en la fábrica china. Posteriormente, los vagones fueron trasladados hasta el puerto de Qingdao para iniciar su viaje marítimo hacia Colombia.

El primer tren llegó al puerto de Cartagena el 2 de septiembre de 2025 y luego fue trasladado hasta el patio taller de Bosa, en Bogotá, donde comenzaron los trabajos de ensamble y las pruebas técnicas. El proceso de entrega continuó durante 2026, ya que, según informó la Alcaldía de Bogotá el 25 de noviembre de dicho año, ya habían llegado 24 de las 30 formaciones previstas, donde los seis trenes restantes serán despachados desde China antes del 31 de diciembre con una inauguración del servicio comercial de la primera línea prevista para marzo de 2028.