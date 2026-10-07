El Real ID es una licencia de conducir o tarjeta de identificación estatal que cumple con un estándar de seguridad federal.

Desde mayo de 2025, millones de personas en Estados Unidos necesitan una identificación especial para tomar vuelos dentro del país. Se llama Real ID y, aunque se tramita en el mismo lugar que la licencia de conducir, tiene requisitos propios.

Qué es el Real ID

El Real ID es una licencia de conducir o tarjeta de identificación estatal que cumple con un estándar de seguridad federal. A simple vista se reconoce por una estrella marcada en la parte superior de la tarjeta (en algunos estados, con variantes: California, por ejemplo, usa un oso dorado con la estrella).

No es un documento nuevo y separado: es la versión “mejorada” de la licencia o identificación que emite cada estado a través de su DMV (Departamento de Vehículos Motorizados).

Desde cuándo rige y para qué sirve

La exigencia del Real ID entró en vigencia el 7 de mayo de 2025. Desde esa fecha, se necesita para:

Abordar vuelos dentro de Estados Unidos (vuelos domésticos).

Ingresar a ciertas instalaciones federales, como bases militares o algunos edificios gubernamentales.

Para los vuelos internacionales y otros trámites fuera del país sigue rigiendo el pasaporte, no el Real ID.

Este es el nuevo rediseño de las licencias de conducir de California bajo la nueva ley Real ID. California DMV

Qué documentos pide sí o sí el DMV

Los requisitos pueden variar según el estado, pero en general el DMV solicita documentos originales o certificados que acrediten:

Identidad y fecha de nacimiento: por ejemplo, un acta de nacimiento de EE.UU. o un pasaporte válido.

Número de Seguro Social: se puede comprobar con la tarjeta del Seguro Social, un W-2, un recibo de sueldo o un formulario 1099.

Dos comprobantes de domicilio: como facturas de servicios o un contrato de alquiler.

Prueba de estatus legal en el país.

Conviene revisar el listado puntual del DMV del estado antes de ir, porque cada jurisdicción define los documentos aceptados.