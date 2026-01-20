Al momento de viajar a Puerto Rico, Estados Unidos o combinar destinos de ambos países, las autoridades solicitarán diferentes documentos en función de quién desee realizar el traslado, que deben presentarse de manera rigurosa para poder concretar la visita.

Documento que todos los puertorriqueños deben presentar para ingresar a cualquier estado de Estados Unidos

Cómo Puerto Rico es un territorio no incorporado de Estados Unidos, no existen requisitos especiales de migración que se deban cumplirse para viajar a los diferentes estados, sino que rigen las mismas normativas federales.

En estos casos, los puertorriqueños deben presentar o un pasaporte o una identificación que cumpla con los estándares Real ID para volar a cualquiera de los 50 estados.

Con una Real ID los puertorriqueños pueden viajar a Estados Unidos. Fuente: archivo.

Cómo tramitar un documento Real ID en Puerto Rico

De acuerdo con lo detallado por las autoridades, esta identificación puede solicitarse en los Centros de Servicio al Conductor (CESCO) presentando

La solicitud disponible en los sitios web oficiales

Certificado de Nacimiento de Puerto Rico o pasaporte

Tarjeta de Seguro Social

Evidencia de su dirección física, como recibo de agua, luz, celular o banco

Documentos que Estados Unidos exige para entrar a Puerto Rico o cualquiera de sus territorios

Las autoridades especifican a todos los visitantes que desean arribar a Puerto Rico que tendrán las mismas restricciones y privilegios migratorios que se aplican al visitar cualquier otro territorio de Estados Unidos.

“Los extranjeros que visiten a PR también están sujetos a las mismas normas y leyes de inmigración de los EE.UU. por lo que tienen que asegurarse de cumplir con los requisitos de inmigración y visado”, se indica.