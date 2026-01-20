En esta noticia
Al momento de viajar a Puerto Rico, Estados Unidos o combinar destinos de ambos países, las autoridades solicitarán diferentes documentos en función de quién desee realizar el traslado, que deben presentarse de manera rigurosa para poder concretar la visita.
Documento que todos los puertorriqueños deben presentar para ingresar a cualquier estado de Estados Unidos
Cómo Puerto Rico es un territorio no incorporado de Estados Unidos, no existen requisitos especiales de migración que se deban cumplirse para viajar a los diferentes estados, sino que rigen las mismas normativas federales.
En estos casos, los puertorriqueños deben presentar o un pasaporte o una identificación que cumpla con los estándares Real ID para volar a cualquiera de los 50 estados.
Cómo tramitar un documento Real ID en Puerto Rico
De acuerdo con lo detallado por las autoridades, esta identificación puede solicitarse en los Centros de Servicio al Conductor (CESCO) presentando
- La solicitud disponible en los sitios web oficiales
- Certificado de Nacimiento de Puerto Rico o pasaporte
- Tarjeta de Seguro Social
- Evidencia de su dirección física, como recibo de agua, luz, celular o banco
Documentos que Estados Unidos exige para entrar a Puerto Rico o cualquiera de sus territorios
Las autoridades especifican a todos los visitantes que desean arribar a Puerto Rico que tendrán las mismas restricciones y privilegios migratorios que se aplican al visitar cualquier otro territorio de Estados Unidos.
“Los extranjeros que visiten a PR también están sujetos a las mismas normas y leyes de inmigración de los EE.UU. por lo que tienen que asegurarse de cumplir con los requisitos de inmigración y visado”, se indica.
Cuando se vuele directamente desde Puerto Rico hacia Estados Unidos o de Estados Unidos hacia Puerto Rico, no se debe pasar por el proceso de inmigración, sino sólo llevar un documento válido que certifique identidad.