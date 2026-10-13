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La señal R9-14 indica que está prohibido circular a caballo en el sector señalizado.

En Estados Unidos existen distintas señales de tránsito que indican qué está permitido y prohibido en las vías de circulación. Algunas son fáciles de reconocer, mientras que otras pueden generar dudas por sus dibujos o símbolos.

Una de ellas muestra una persona montada a caballo dentro de un círculo rojo atravesado por una línea diagonal.

Según la Administración Federal de Carreteras de Estados Unidos (FHWA), esta señal se identifica con el código R9-14 y forma parte del catálogo oficial de dispositivos de control de tránsito.

¿Qué significa la señal de tránsito con un caballo tachado?

La señal R9-14, denominada No Equestrians, indica que no está permitido circular a caballo por el sector donde se encuentra instalada.

Su dibujo permite reconocer la restricción sin necesidad de leer un texto. La figura de una persona montada a caballo señala a quién está dirigida, mientras que el círculo rojo con una línea diagonal indica la prohibición.

¿Dónde se utiliza la señal que prohíbe circular a caballo?

La señal R9-14 pertenece al grupo de señales de exclusión selectiva del Manual de Dispositivos Uniformes para el Control de Tránsito (MUTCD).

Este tipo de señalización se utiliza para informar que determinadas categorías de transporte no pueden circular por una vía o instalación específica, de acuerdo con las normas estatales o locales correspondientes.

¿Qué otras señales de prohibición existen en Estados Unidos?

El catálogo oficial de la FHWA también incluye otras señales que restringen el paso de determinados usuarios o vehículos.

Entre ellas se encuentran:

R9-13: prohíbe el paso de personas que utilizan patines.

R9-15: indica que no está permitido circular con motos de nieve.

R9-16: señala la prohibición de vehículos todoterreno.

Todas forman parte de la señalización utilizada para comunicar restricciones específicas de circulación.