Su diseño permite identificar un espacio donde el tiempo de permanencia está sujeto a una condición específica.

Una señal de tráfico verde con una mano que sostiene una moneda, una flecha hacia abajo y la inscripción “1 HOUR” indica un espacio de estacionamiento asociado al pago y a un límite de tiempo de una hora .

Identificado como R7-20, forma parte de las señales reguladoras de estacionamiento contempladas en el Manual de Dispositivos Uniformes de Control de Tráfico para Calles y Carreteras (MUTCD), la normativa nacional que establece los criterios para estos dispositivos en Estados Unidos.

Qué significa la señal de tráfico verde con una mano que sostiene una moneda acompañada de una flecha hacia abajo y “1 HOUR”

La señal R7-20 indica una zona de estacionamiento pago regulada por un parquímetro, es decir, un tiempo permitido para dejar un vehículo en el espacio indicado. La inscripción “1 HOUR” significa literalmente eso, mientras que el símbolo de la mano sosteniendo una moneda remite al cobro.

El detalle de la flecha es importante: apunta hacia el lugar al que se aplica la regulación.

De acuerdo con la descripción oficial de la Administración Federal de Carreteras (FHWA), la señal consiste en un letrero rectangular horizontal blanco, con borde y leyenda verdes. En su parte izquierda aparece una mano estilizada que sostiene una moneda, mientras que a la derecha se ubica la indicación “1 HOUR”, distribuida en dos líneas y acompañada de una flecha vertical descendente.

Para los conductores, conocer estas señales es una manera de comprender mejor las reglas de estacionamiento, evitar confusiones y comprobar las condiciones que deben respetar antes de dejar el vehículo en la vía pública. MUTCD

Quién establece las normas para las señales de tráfico

La Administración Federal de Carreteras publica el MUTCD, un documento que establece estándares para el diseño, la instalación y el mantenimiento de señales de tráfico, semáforos, marcas viales y otros dispositivos utilizados en calles y carreteras abiertas al tránsito público.

La FHWA administra el manual desde 1971. Su objetivo es establecer criterios nacionales para que los dispositivos de control de tránsito puedan reconocerse e interpretarse de forma consistente en diferentes partes del país.