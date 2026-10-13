Quienes reclamen estos créditos verán todos sus reembolsos retenidos hasta la fecha en la que se habilita el pago.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) explica a todos los contribuyentes cuáles son las reglas de reembolsos que se aplican al presentar la declaración de impuestos cuando se solicita el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC) o el Crédito Tributario Adicional por Hijos (ACTC).

Si bien se establecen plazos generales para los procesamientos de las devoluciones, existen diferencias para quienes reclaman estos créditos, dado que por ley se mantienen bloqueados durante un período específico, independientemente del momento o formato de presentación.

Se retendrán los reembolsos de quienes soliciten EITC o ACTC: hasta que fecha

De acuerdo con la Ley de Protección de los Estadounidenses contra las Subidas de Impuestos (PATH), aunque en general la temporada de impuestos inicia en enero, cuando un contribuyente haya solicitado el EITC o el ACTC la agencia tributaria no puede emitir ningún reembolso antes de finales de febrero.

Es importante destacar que, en estos casos, no sólo se retiene la porción del reembolso que corresponde a estos créditos fiscales, sino todas las devoluciones que le correspondan al contribuyente.

Quienes reclamen estos créditos fiscales no podrán recibir su reembolso antes de finales de febrero. Fuente: Shutterstock Shutterstock

“Esto ayuda a garantizar que reciba el reembolso que le corresponde y le da al IRS más tiempo para detectar y prevenir errores y fraudes”, explica la agencia en una publicación del Servicio de Defensor del Contribuyente.

El organismo recaudador indica además que los depósitos suelen estar disponibles durante la primera semana de marzo, si no existen otros problemas con las declaraciones de impuestos.

Cómo seguir de cerca un reembolso de impuestos del IRS

A través de la cuenta en línea del IRS, quienes inicien sesión podrán verificar

El estado de su reembolso (disponible a las 24h después de haber presentado electrónicamente, 3 días después si la declaración corresponde a un año anterior o 4 semanas después de presentar en papel)

El estado de una declaración enmendada

Este trámite también puede realizarse desde la aplicación del IRS o desde la línea directa (800-829-1954).