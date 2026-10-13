Esta señal suele aparecer en el examen escrito del DMV y es muy importante para la circulación segura.

Entre las señales de tránsito de Estados Unidos hay una que genera dudas frecuentes al volante: un cartel con una flecha curva en forma de “U” cruzada por el símbolo de prohibido. Es la señal de “No U-Turn”, que impide dar la vuelta completa para retomar la marcha en sentido contrario.

¿Qué significa la señal de tránsito R3-4?

La señal de “No U-Turn” (prohibido el giro en U) es una señal regulatoria: indica una norma de cumplimiento obligatorio. Prohíbe realizar un giro de 180 grados para quedar circulando en el sentido opuesto de la vía.

Donde está colocada, el conductor que necesita volver en la dirección contraria no puede hacerlo en ese punto: debe continuar hasta una intersección donde el giro esté permitido o dar la vuelta a la manzana.

Es fácil de identificar por su pictograma: una flecha negra curva en forma de “U” (que representa el movimiento de giro) sobre fondo blanco, cruzada por un círculo y una barra diagonal de color rojo, el símbolo universal de prohibición. En el sistema de señalización de Estados Unidos (el manual MUTCD) corresponde al código R3-4.

Ignorar la señal de "No U-Turn" o hacer un giro en U donde está prohibido es una infracción de tránsito. ChatGPT

¿Por qué es importante conocer esta señal?

Entender la señal de “No U-Turn” evita infracciones y multas: hacer un giro en U donde está prohibido es una falta de tránsito. En segundo lugar, porque hace a la seguridad vial, ya que estos giros se prohíben justamente en los puntos más peligrosos de la vía, donde un movimiento inesperado puede provocar un choque.

Además, es una de las señales que suele aparecer en el examen escrito del DMV, por lo que conocerla ayuda a quienes están por obtener su licencia. Para los recién llegados al país, familiarizarse con este tipo de señales es un paso clave para manejar con confianza y dentro de la ley.