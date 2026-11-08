Las personas divorciadas de 62 años o más pueden acceder a beneficios del Seguro Social basados en el historial laboral de su excónyuge. Para ello, el matrimonio debe haber durado al menos 10 años y deben cumplirse otras condiciones establecidas por la Administración del Seguro Social (SSA).

La sección 311 del manual de la SSA detalla que, además de la edad y duración del matrimonio, se evalúan el estado civil actual y el derecho a prestaciones propias, y es necesario presentar una solicitud.

Qué requisitos deben cumplir las personas divorciadas para solicitar el beneficio

Quien solicita debe tener al menos 62 años, no estar casado actualmente y haber permanecido legalmente casado con el extrabajador durante un mínimo de 10 años antes de que el divorcio quedara firme. El requisito se refiere a la duración del matrimonio, no solamente al tiempo de convivencia.

Además, no debe tener derecho a una jubilación o prestación por discapacidad propia cuyo monto base sea igual o superior a la mitad del monto base del beneficio del excónyuge.

Como regla general, el extrabajador sobre cuyo historial se solicita la prestación debe tener derecho a beneficios de jubilación o discapacidad. Sin embargo, la SSA contempla una alternativa cuando el excónyuge todavía no solicitó su beneficio, pero reúne las condiciones para jubilarse.

La SSA exige al menos de 10 años de matrimonio para acceder al beneficio como excónyuge divorciado. Shutterstock | Canva

Qué requisitos se exigen si el excónyuge aún no solicitó su jubilación

La sección 311 permite el acceso independiente si el excónyuge tiene 62 años o más y reúne las cotizaciones necesarias, aunque todavía no haya solicitado su prestación.

Si el excónyuge todavía no solicitó su beneficio, quien pide cobrar sobre su historial laboral debe llevar al menos dos años continuos divorciado, además de cumplir los demás requisitos.

Cuánto se puede cobrar por el historial laboral de un excónyuge

El beneficio puede alcanzar hasta el 50% del monto que le correspondería al excónyuge a su plena edad de jubilación . Sin embargo, quien lo solicita a los 62 años puede recibir un porcentaje menor por comenzar a cobrar antes de su propia plena edad de jubilación.

Si el solicitante también tiene derecho a una jubilación propia, no cobra las dos prestaciones completas. La SSA evalúa ambos derechos para determinar el importe total que le corresponde.