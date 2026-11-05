La legislación de Texas permite aumentar los alquileres sin límite porcentual general, pero establece condiciones claras sobre las situaciones en las que está prohibido.

El Código de Propiedad de Texas establece las condiciones que deben respetar los propietarios y los inquilinos durante la vigencia de un contrato de arrendamiento. Sin embargo, no contempla un límite porcentual general para los aumentos del alquiler.

A pesar de ello, la legislación establece distintas protecciones para los inquilinos frente a incrementos injustificados por motivos ilegales, como las represalias por ejercer sus derechos legales.

¿En qué momentos los propietarios pueden aumentar el alquiler sin límite?

En Texas no existe una disposición estatal que establezca un porcentaje máximo para los aumentos del alquiler como sí sucede en otros estados. Por lo tanto, los propietarios pueden proponer incrementos sin un límite general cuando finaliza el contrato de arrendamiento y se negocia su renovación.

Sin embargo, durante la vigencia de un contrato, el propietario debe respetar las condiciones acordadas, salvo que el documento contemple una cláusula que permita modificar el precio.

Además, la sección 92.331 del Código de Propiedad prohíbe aumentar el alquiler como represalia contra un inquilino que ejerce de buena fe sus derechos legales o contractuales.

¿Cuáles son los derechos de los inquilinos en Texas?

El capítulo 92 del Código de Propiedad establece distintas protecciones para los inquilinos, tanto en relación con las condiciones de habitabilidad como frente a determinadas acciones de los propietarios.

La legislación conoce, entre otros, los siguientes derechos del inquilino:

Solicitar reparaciones, bajo la Sección 92.052, que establece obligaciones para determinadas condiciones que afectan la salud o seguridad física de los ocupantes.

Presentar denuncias, bajo la Sección 92.331, que protege a quienes denuncian de buena fe determinadas infracciones de los códigos de vivienda o problemas con los servicios públicos.

Participar en organizaciones de inquilinos, también bajo la sección 92.331, que protege a quienes crean o participan de estas asociaciones.

Ejercer sus derechos contractuales sin que los propietarios tomen represalias contra quienes reclaman el cumplimiento de lo acordado en el contrato.

En Texas no existe una disposición estatal que establezca un porcentaje máximo para los aumentos del alquiler como sí sucede en otros estados. Por lo tanto, los propietarios pueden proponer incrementos sin un límite general cuando finaliza el contrato de arrendamiento y se negocia su renovación. Shutterstock

¿Qué se conoce como represalia del propietario?

De acuerdo con la Sección 92.331 del Código de Propiedad de Texas, una represalia se constituye como sí cuando un propietario adopta determinadas medidas perjudiciales contra un inquilino por haber ejercido de buena fe sus derechos.

La normativa establece un período de protección de seis meses desde determinadas acciones del inquilino y prohíbe que el propietario tome represalias mediante:

Aumentos del precio del alquiler.

Terminación del contrato de arrendamiento.

Inicio de procedimientos de desalojo, salvo las excepciones legales.

Reducción de los servicios proporcionados.

Restricciones ilegales al uso de la vivienda.

Conductas de mala fe que interfieran sustancialmente con los derechos contractuales del inquilino.

Los inquilinos afectados pueden reclamar una sanción civil equivalente a un mes de alquiler más US$500, además de los daños reales, costos judiciales y honorarios de abogados.

¿Por qué Texas no permite establecer un control de alquileres estatal pero sí municipal en determinadas situaciones?

La Sección 214.902 del Código de Gobierno Local de Texas, establece que los municipios pueden implementar controles sobre los precios del alquiler únicamente cuando se cumplen determinadas condiciones extraordinarias:

Para aprobar estas medidas, deben reunirse dos requisitos principales: