Al menos 15 estados, y varias ciudades y condados, aplicarán un aumento a partir del 1 de enero de 2027 (Fuente: Shutterstock).

Con el cambio de año llega, otra vez, una suba del salario mínimo en buena parte de Estados Unidos. Al menos 15 estados, y varias ciudades y condados, aplicarán un aumento a partir del 1 de enero de 2027, con valores por hora muy por encima del mínimo federal, que sigue congelado desde hace más de una década.

Aumento del salario mínimo en 2027: qué estados suben y a cuánto

Según los calendarios ya confirmados por las leyes estatales y las agencias laborales, estos son los estados que aumentan su salario mínimo por hora desde el 1 de enero de 2027:

Washington: US$17,73

Connecticut: US$17,48

California: US$17,40

Rhode Island: US$17,00

Nueva Jersey: US$16,48

Arizona: US$15,65

Colorado: US$15,71

Maine: US$15,70

Nebraska: US$15,26

Michigan: US$15,00

Virginia: US$13,75

Dakota del Sur: US$12,30

Minnesota: US$11,87

Ohio: US$11,40

Montana: US$11,20

La mayoría de los estados fijó mínimos propios más altos, y varios de los que aumentan en 2027 duplican la cifra federal.

El contraste con el mínimo federal

El dato que pone todo en perspectiva es el piso nacional. El salario mínimo federal sigue en US$7,25 por hora, sin cambios desde 2009. Como ese valor quedó muy rezagado, la mayoría de los estados fijó mínimos propios más altos, y varios de los que aumentan en 2027 más que duplican esa cifra federal. Es, en buena medida, la razón por la que el salario mínimo real depende tanto del estado donde se trabaje.

Atención: la lista todavía no está cerrada

El número de estados que aumentan en 2027 probablemente crezca en las próximas semanas. Varios de los que ajustan por inflación todavía no publicaron su nueva tarifa para 2027, y se sumarán una vez que lo hagan.