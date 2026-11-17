El organismo establece las condiciones que se deben cumplir al solicitar un pasaporte para menores de 16 años.

Los menores de 16 años que necesiten obtener un nuevo pasaporte estadounidense deben realizar el trámite de manera presencial, incluso si ya cuentan con un documento anterior. A diferencia de los adultos, no pueden acceder al procedimiento de renovación y deben presentar una nueva solicitud ante las autoridades.

Las normas del Departamento de Estado exigen que los padres o tutores legales acompañen al menos acrediten el vínculo familiar o la autorización correspondiente, además de cumplir con los requisitos documentales que solicita el trámite.

¿Quiénes pueden acompañar al menor para solicitar su pasaporte?

El Departamento de Estado establece a través de su sitio web oficial que el menor debe presentarse acompañado por sus dos padres o tutores legales, ante una oficina autorizada para recibir solicitudes de pasaportes.

Ambos adultos deben acreditar su identidad con un documento físico con fotografía. No obstante, existen excepciones cuando uno o ambos responsables no pueden asistir:

Si uno de los padres no puede presentarse, el adulto ausente debe completar y firmar ante un notario el formulario DS-3053 (declaración de consentimiento) y entregar una fotocopia del documento de identidad que presentó ante el mismo.

Si uno de los padres tiene la custodia legal exclusiva, el adulto deberá presentar una orden judicial que lo acredite u otro documento admitido por el Departamento de Estado.

Si el menor está bajo tutela estatal o institucional, se deben presentar órdenes judiciales y autorizaciones correspondientes.

Si no se puede localizar al otro progenitor, puede presentarse el Formulario DS-5525 (declaración de circunstancias familiares especiales) aunque las autoridades pueden solicitar pruebas adicionales.

Si ninguno de los padres puede asistir, la persona que acompañe al niño debe acreditar que cuenta con autorización de ambos responsables a través del Formulario DS-3053.

El Departamento de Estado establece a través de su sitio web oficial que el menor debe presentarse acompañado por sus dos padres o tutores legales, ante una oficina autorizada para recibir solicitudes de pasaportes. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Cómo se debe acreditar vínculo legal con el menor que solicita el pasaporte?

El Departamento de Estado exige comprobar la relación legal entre cada niño y sus padres o tutores. Para ello, se puede presentar el certificado de nacimiento estadounidense, siempre que permita identificar tanto la ciudadanía del menor como la identidad de sus progenitores.

Cuando ese documento no está disponible o no acredita el vínculo familiar, existen otras pruebas:

Certificado de nacimiento extranjero.

Sentencia o decreto de adopción.

Sentencia de divorcio o resolución judicial sobre la custodia.

Orden judicial que establezca quiénes son los tutores legales.

¿Qué sucede si no se puede acreditar el vínculo legal?

Si los padres o tutores legales no pueden presentar documentación que demuestre su vínculo con el menor, no podrán completar y se podrá rechazar la solicitud, ya que el Departamento de Estado exige verificar quiénes son los responsables legales del niño antes de emitir el pasaporte.