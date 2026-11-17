La admisión del viajero queda a cargo de la autoridad fronteriza estadounidense.

Tener la visa estadounidense vencida no impide el regreso en determinados casos. El Departamento de Estado contempla la revalidación automática para ciertos visitantes temporales que realizan viajes de 30 días o menos a Canadá o México y conservan una autorización de estadía vigente.

La guía oficial aclara que esta excepción tiene un alcance limitado y exige cumplir otras condiciones. La decisión final de admisión corresponde a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en el punto de entrada.

Quiénes pueden acceder a la revalidación automática

La posibilidad alcanza a determinados titulares de visas de no inmigrante vencidas. Deben conservar un sello de admisión o Formulario I-94 vigente, avalado por el Departamento de Seguridad Nacional.

La revalidación automática no equivale a solicitar una nueva visa. Permite considerar el reingreso bajo esta excepción, siempre que el viajero reúna las condiciones aplicables mencionadas.

Además de Canadá y México, para las categorías F y J la guía contempla determinadas islas adyacentes. Esa posibilidad no incluye viajes a Cuba.

Para quienes tienen una visa de estudiante M, los destinos contemplados se limitan a Canadá y México. El plazo máximo de ausencia es de 30 días.

Qué situaciones impiden utilizar esta excepción

No pueden utilizar esta excepción quienes solicitaron una nueva visa y esperan su emisión, ni quienes recibieron una denegación.

También quedan fuera quienes permanecieron más de 30 días fuera de Estados Unidos o viajaron a destinos no contemplados. Existen, además, exclusiones por nacionalidad vinculadas a la designación de países patrocinadores del terrorismo.