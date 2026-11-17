Tener la visa estadounidense vencida no impide el regreso en determinados casos. El Departamento de Estado contempla la revalidación automática para ciertos visitantes temporales que realizan viajes de 30 días o menos a Canadá o México y conservan una autorización de estadía vigente.
La guía oficial aclara que esta excepción tiene un alcance limitado y exige cumplir otras condiciones. La decisión final de admisión corresponde a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en el punto de entrada.
Quiénes pueden acceder a la revalidación automática
La posibilidad alcanza a determinados titulares de visas de no inmigrante vencidas. Deben conservar un sello de admisión o Formulario I-94 vigente, avalado por el Departamento de Seguridad Nacional.
La revalidación automática no equivale a solicitar una nueva visa. Permite considerar el reingreso bajo esta excepción, siempre que el viajero reúna las condiciones aplicables mencionadas.
Además de Canadá y México, para las categorías F y J la guía contempla determinadas islas adyacentes. Esa posibilidad no incluye viajes a Cuba.
Para quienes tienen una visa de estudiante M, los destinos contemplados se limitan a Canadá y México. El plazo máximo de ausencia es de 30 días.
Qué situaciones impiden utilizar esta excepción
No pueden utilizar esta excepción quienes solicitaron una nueva visa y esperan su emisión, ni quienes recibieron una denegación.
También quedan fuera quienes permanecieron más de 30 días fuera de Estados Unidos o viajaron a destinos no contemplados. Existen, además, exclusiones por nacionalidad vinculadas a la designación de países patrocinadores del terrorismo.