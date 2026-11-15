El desgaste normal del pasaporte no requiere reemplazo, según el Departamento de Estado.

Un pasaporte estadounidense vigente puede ocasionar problemas para viajar si está dañado. El Departamento de Estado advierte que las aerolíneas pueden negar el embarque por el estado del documento, aunque todavía no haya llegado su fecha de vencimiento.

En su guía oficial de preguntas frecuentes, el organismo también señala que un pasaporte deteriorado puede generar dificultades durante un viaje al extranjero. Para reemplazarlo, indica realizar una solicitud presencial con el Formulario DS-11.

Qué diferencia hay entre un pasaporte dañado y el desgaste normal

El Departamento de Estado distingue el deterioro que requiere reemplazo del desgaste normal por el uso . Para este último caso, aclara que no es necesario solicitar un nuevo documento.

La advertencia sobre el embarque se refiere a los pasaportes dañados. La página señala que las aerolíneas pueden impedir el acceso al avión y que también podrían surgir inconvenientes al viajar al extranjero.

Qué hay que presentar para reemplazarlo

La guía establece que el solicitante debe entregar el pasaporte dañado y una declaración firmada que explique las condiciones en las que se encuentra.

También debe presentar el Formulario DS-11, junto con los documentos de respaldo, una fotografía y las tarifas correspondientes. Estos requisitos forman parte de la solicitud del nuevo pasaporte.

Un pasaporte dañado puede ocasionar una negativa de embarque. Imagen creada con ChatGPT - El Cronista

Cómo preparar la solicitud presencial

La guía oficial para solicitar un pasaporte de adulto, enlazada desde las preguntas frecuentes, incluye a quienes tienen un documento dañado entre las personas que deben realizar el trámite presencialmente.

Para preparar el formulario, el Departamento de Estado ofrece una herramienta digital que permite completarlo e imprimirlo. Las instrucciones indican utilizar papel impreso de una sola cara, ya que no se aceptan formularios impresos de ambos lados.

Además, el solicitante no debe firmar el formulario por anticipado. La firma debe realizarse cuando lo indique el agente encargado de recibir la solicitud.