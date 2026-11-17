El organismo puede denegar el documento a quienes superen un monto establecido por el IRS.

El Departamento de Estado de Estados Unidos puede rechazar las solicitudes de pasaporte de adultos que mantengan determinadas deudas tributarias con el Gobierno federal. La medida alcanza a los contribuyentes cuyas obligaciones fiscales superen un monto establecido por la legislación y hayan sido certificadas por el Servicio de Impuestos Internos (IRS).

La disposición establece condiciones específicas para considerar que una deuda es gravemente morosa, y que pueden afectar directamente la posibilidad de obtener o renovar el documento de viaje.

Quienes se encuentren en esta situación pueden enfrentar restricciones para tramitar el pasaporte, aunque existen alternativas para regularizar la deuda y evitar que la solicitud sea denegada.

Qué significa tener una deuda tributaria federal gravemente morosa y cuál es el monto mínimo para 2026

El Departamento de Estado de EE.UU. puede denegar las solicitudes de pasaporte de adultos que tengan deudas tributarias federales consideradas gravemente morosas. Esta medida se aplica cuando el IRS certifica que un contribuyente mantiene obligaciones fiscales impagas que cumplen con los criterios establecidos por la legislación federal.

Para 2026, monto mínimo establecido es de más de US$66,000, incluidos los intereses y las multas correspondientes. La deuda debe ser legalmente exigible y estar sujeta a determinadas medidas de cobro: el IRS debe haber presentado una aviso de gravamen fiscal federal cuyos recursos administrativos hayan vencido o se hayan agotado, o haber emitido un embargo para cobrarla.

Cabe destacar que no todas las obligaciones tributarias impagas entran en esta categoría ya que quedan excluidas las deudas que se pagan regularmente mediante un acuerdo de cuotas aprobado por el IRS y aquellas incluidas en una oferta de transacción aceptada por el gobierno. Tampoco se certifican determinadas deudas cuando existe un procedimiento administrativo pendiente o una situación contemplada entre las excepciones legales.

La medida alcanza a contribuyentes con obligaciones fiscales certificadas y contempla alternativas para regularizar la situación. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Qué deben hacer los contribuyentes para evitar que el Departamento de Estado les rechace el pasaporte

Cuando el IRS certifica una deuda tributaria gravamen morosa, envía al contribuyente una notificación identificada como CP508C y comunica la situación al Departamento de Estado. Si la persona solicita o intenta renovar su pasaporte, el organismo le envía una carta y mantiene el trámite abierto durante 90 días para que pueda resolver la situación antes de que se deniegue y cierre la solicitud.

Durante ese período, el contribuyente puede pagar la totalidad de la deuda, establecer un acuerdo de pago en cuotas con el IRS o presentar un solución mediante una oferta de transacción. También puede comunicarse con el organismo si considera que la certificación contiene un error. Estas alternativas permiten gestionar la reversión de la certificación y evitar que el trámite de pasaporte termine rechazado.

Una vez que se resuelve la deuda o se determina que la certificación fue incorrecta, el IRS debe revertirla y notificar al Departamento de Estado dentro de los 30 días correspondientes. Si el contribuyente no logra establecer un acuerdo satisfactorio ni resolver el problema dentro del plazo de 90 días, el Departamento de Estado deniega y cierra la solicitud, por lo que deberá presentar una nueva para obtener el documento.