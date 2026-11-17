El aumento del 3,6% comenzará a aplicarse en enero de 2027.

La Administración del Seguro Social de Estados Unidos (SSA) estableció el 18 de noviembre de 2026 como fecha límite para crear una cuenta personal y activar los avisos electrónicos. Quienes cumplan con ese requisito podrán consultar su notificación del Ajuste por Costo de Vida (COLA) 2027 por internet, antes de recibir la versión impresa por correo postal .

El organismo confirmó que el incremento será del 3,6% para aproximadamente 76 millones de personas. En promedio, los beneficios jubilatorios aumentarán unos US$75 mensuales a partir de enero.

El ajuste se calcula según las variaciones del Índice de Precios al Consumidor para Trabajadores Asalariados Urbanos y Trabajadores Administrativos (CPI-W), elaborado por la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento del Trabajo. Shutterstock

Aumento del COLA 2027: cómo recibir el aviso anticipado

Para acceder al aviso anticipado, los beneficiarios deben tener una cuenta personal my Social Security y habilitar la recepción de notificaciones electrónicas antes del 18 de noviembre.

El trámite se realiza desde el sitio oficial de la SSA (www.ssa.gov/myaccount). La plataforma está disponible en inglés y permite consultar información personal sobre los beneficios.

Una vez dentro de la cuenta, los usuarios deben ingresar a las preferencias del Centro de mensajes y activar los avisos electrónicos. También pueden elegir recibir alertas por correo electrónico o mensajes de texto cuando tengan una nueva notificación disponible.

Cuánto estará disponible el aviso del COLA 2027 por internet

Los beneficiarios que completen el registro antes del 18 de noviembre podrán consultar su notificación digital desde finales de ese mes en el Centro de mensajes. El documento incluirá información personalizada sobre el nuevo monto mensual, las fechas de pago y las posibles deducciones aplicadas a cada beneficio.

Quienes no activen los avisos electrónicos recibirán la notificación impresa durante diciembre.

Cuánto aumentará el Seguro Social en 2027 y cuánto se cobrará

El COLA 2027 será del 3,6% y alcanzará tanto a los beneficiarios del Seguro Social como a quienes reciben Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI). Las fechas de aplicación serán diferentes según el programa:

Seguro Social: el aumento comenzará con los pagos de enero de 2027 .

SSI: el incremento se aplicará desde el depósito del 31 de diciembre de 2026.

En promedio, los jubilados recibirán unos US$75 adicionales por mes. Sin embargo, la cantidad exacta dependerá del beneficio que perciba cada persona.